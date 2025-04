Regalar arte en Navidad: Un capote al amigo invisible de turno

Hay que reconocer que regalar es todo un arte. Y, como en la creación plástica, hay personas que nacen con ese don (y que incluso disfrutan más obsequiando que siendo agasajados) y otras que no atinan ni a la de tres, por más tutoriales de ... Youtube que se echen para el cuerpo o 'spam' publicitario con ideas fantásticas les inunde en Instagram. Ellos son los causantes de que Wallapop aumente su oferta en enero.

Y como bien recordaba el pedagogo Gianni Rodari, que los mejores regalos no se compran, sino que son los que «se hacen», vamos a dejar a los profesionales, a los artistas, que sean los que nos preparen ese obsequio que no defraude. No está de más recordar (lo hacen cada año con el funcionamiento del carillón del reloj de la Puerta del Sol justo antes de tomarnos las uvas y no nos quejamos) que se puede comprar arte sin hacer una gran inversión; y que con arte podemos quedar como auténticos reyes (magos).

De cara a la galería

Dirijamos nuestros pasos, en primer lugar, a las galerías. Precisamente este sábado 16, de 11 a 14:30, las que conforman la asociación Artemadrid en la capital ofrecen una copa de Navidad (¡con roscón nos recibieron en 2022!), lo que empieza a convertirse en un clásico como los villancicos o el aguinaldo.

Una mañana perfecta, pues, para, por ejemplo, disfrutar de la pintura más reciente, en buena parte inspirada por la luz del Mediterráneo, de Guillermo Pérez Villalta en Fernández-Braso. O para celebrar los 25 años de La Caja Negra, que homenajea a Agustín Ibarrola, autor fundamental que nos dejó recientemente. También para conversar con los artistas, con Linarejos Moreno en Daniel Cuevas, o Victoria Encinas, que acaba de inaugurar exposición esta misma semana en Fernando Pradilla.

Feliz espacio nuevo

A algunos, los Reyes Magos, Papá Noel, el Olentzero o la Befana (o a quien quiera que se hayan encomendado), el regalo les llega a ellos mismos y por adelantado, pues también estos días se aprovecha para abrir las puertas de nuevos espacios artísticos que pueden servirnos para encontrar lo que buscamos.

Les recomiendo dos, no muy lejos el uno del otro, en Carabanchel. De un lado, Ginsberg+TZU, en la calle Cañete, 19, que recoge la energía de este espacio de arte contemporáneo con base en Lima, fundado por Claudia Pareja en 2016 con el objetivo de mostrar la obra de artistas latinos, y que en Madrid une fuerzas con el comisario local Óscar Manrique. Su programa expositivo se planteará «poniendo especial énfasis en la necesidad de preservar y entender diferencias regionales».

Pintura de Jorge morocho en Ginsberg+TZU ABC

Así, Ginsberg+TZU aspira a convertirse en una plataforma donde artistas, tanto emergentes como consolidados, puedan continuar creando de manera libre. Su invitado estos días (tras una 'emisión en pruebas' con la peruana Cristina Flores Pescorán), es el ecuatoriano Jorge Morocho y el proyecto 'Montevideo', en el que sus imágenes pictóricas saturadas se interponen como filtros alterantes de la cotidianidad.

Del otro, Espacio Peseta, el primero en Carabanchel Alto –explican sus responsables–, de forma que los artistas comienzan a cruzar la Avenida de los Poblados en busca de locales industriales con personalidad. Este, ahora estudio de Lydia Garvín (ex Espacio Proa) e Isaac Romo fue durante más de 50 años taller mecánico, se transforma en taller creativo, algo muy de moda en los últimos años en Madrid: lugares en los que los artistas no solo trabajan sino desde los que también dinamizan la escena con actividades, con un apoyo especial, en el caso del que nos ocupa, a la creación audiovisual. El artista urbano SON3K fue el invitado de lujo para inaugurar la pasada semana.

Una venta especial

No abandonamos las galerías, pues nos queda por referirnos a aquellas que hacen 'ofertas excepcionales' por ser estas unas fechas también especiales. Precisamente 'Regalos' es el título de la colectiva de la galería Estampa, con fondos de la firma propuestos para tal fin. O, fuera de la capital, en Valencia, Alba Cabrera reúne la pintura reciente de autores como Perceval Graels, David Alonso o Miguel Ángel Busutil. También hay venta especial de Navidad en Blanca Soto: Oportunidad para hacerse, hasta el 10 de enero, con piezas de Guillem Juan Sancho, Imanol Marrodan, PSJM, Chillida (en su pre-centenario) o José Luis Serzo. La ya tradicional en Juana de Aizpuru podría ser de hecho la última que organice esta histórica galería.

Una modalidad a la que se suman incluso firmas recién llegadas como Pradiauto, que selecciona verdaderas joyas de Elisa Pardo Puch, Esther Merinero o Gabriel Marinero, mientras nos seduce, como si de un museo se tratara, para hacernos 'amigos' de su espacio, con recompensas interesantes como 'previews' de sus expos o visitas personalizadas a los estudios de sus creadores.

Por la puerta de atrás

Más destinadas a la web, y a revolver en sus almacenes, iniciativas como Holiday Gift Guide, de Marlborough, una selección de obra gráfica (serigrafías, litografías, aguatintas, collages e impresiones digitales) de algunos de los artistas que han expuesto en sus espacios (Antonio López, Juan Genovés, Luis Gordillo, Chirino, Arroyo o hasta la fotografía de Pedro Almodóvar).

Porque si lo suyo es esta técnica, entren de inmediato en las versiones digitales en Internet de Cámara Oscura o Blanca Berlín. En la primera, arte hecho por mujeres, salpimentada de buena pintura: Elina Brotherus, Cristina Toledo, Irene Sánchez Moreno o Estefanía Martín Sáenz. En la segunda, clásicos de la fotografía a precios muy suculentos: Ramón Masats, Castro Prieto y Michèle Maurin.

Entorno digital

Si le ha cogido gusto al entorno digital, salten ahora a la página de Gunter Gallery, que lleva años enseñándonos a comprar buen arte a golpe de ratón. Maravillas allí de Boamistura, Miguel Ángel Fúnez o nuevos originales de Jeremy Jamamura. Este 2023 se apunta a esa moda RedCollectors, la plataforma virtual de Elisa Hernando que está siempre al cabo de la calle en cuanto a nuevas tendencias, que además sabe compilar en cuidadas colecciones al hilo de la actualidad. Estas semanas pone en marcha The Art Tube (o un programa para «regalar Arte sin equivocArte»).

Dibujo de Kepa Garraza en la plataforma RedCollectors ABC

Con él, el comprador pone el precio a la obra, mientras que su receptor elige su propio regalo. El asesoramiento es fundamental para evitar así los típicos miedos a la hora de adquirir arte: si me estaré equivocando, si el precio es elevado, si se está invirtiendo bien, si esto no hay quien lo entienda... Desde 350 euros se puede conseguir obra de autores que ya lo petan en el mercado (Igancio Tovar, Kepa Garraza, Pep Guerrero, Lua Gándara), emergentes y consa- grados, mientras sube la experiencia cuanto más aflojemos la panocha (es la versión premium, en torno a los 1.000 euros, de Ouka Leele, Regina Giménez, Fede Granell, Guinovart...). Atrévanse a probar.

Amigos del Grinch

Mérito especial tienen los espacios capaces de desarrollar exposiciones con la Navidad como tema. Este año se lleva la palma EstArtEspace, en Alcobendas, con la colectiva 'Santa versus Grinch'. Su filosofía es tan sencilla como eficaz: ¿Qué sucede cuando se enfrenta la bondad tradicional de Santa Claus con el 'cuñadismo' del Grinch? Los artistas convocados aceptan el desafío y presentan sus personales visiones en una cita que enfrenta a las dos Españas: la de espumillón y pandereta y la que iría quemando cada arbolito de Navidad con le que se topara a su paso. Creadores como Samuel de Sagas, Perrilla, Judas Arrieta o David Trullo invitan a tomar partido.

'El Grinch cansado de su papel', de Jesús Montoya, y obras de Perrilla, en la colectiva de EstArtSpace ABC

Este último creador generó en 2022 una vajilla (la cubertería la ponen este año en Casa Antillón. Una colaboración maravillosa) en base a su labor transfiriendo la foto a soportes cerámicos obsoletos que bien podría haber servido para cualquier (irreverente) cena de Nochebuena o Nochevieja. Eso fue 'Banquete', que se dispuso en Estudio RGF Arriaza, al que hay que volver porque lo suyo es siempre una algarabía, haya o no Navidad, y porque este fin de semana exponen allí dos de sus autoras fetiche: Lo Super y Aurora Duque. No les defraudarán sus collages.

A precios de mercado

Navidad es sinónimo de mercadillo navideño. Empieza a ser un clásico, como los niños de San Ildefonso, el De Descartes, que este año se dividió entre Paisaje Doméstico (que celebra estas fiestas este 2023 en –feria– Marte) y Zona Común (el nuevo estudio en Carabanchel de Alejandro Botubol, Patricia Mateo y José Luis López del Moral). O el celebrado en Estudio Inverso, con sus habitantes habituales (Chema Perona, Cristóbal Tabares, Marcelo Mendonça, Sebastián Boesmi...) invitando a otros 13 autores más para generar una colectiva a precios asequibles (Diego de los Reyes, Santiago Roldán, Rexalmajestad...). Si acuden a cualquiera de estos destinos, seguro que sus anfitriones tienen a buen recaudo algo que mostrarles.

Siguen en pie dos: 'TeRegalo (MeRegalo)', en CasaSur, con artistas que pertenecen a esta asociación capitaneada por Tomás Valdivieso, Alain Cugnenc y Erik de Giles, y con originales desde los 30 euros (el tope está en los 350), de autores como Doris Araujo, Jesús Dougnac o Ramón Ferrer.

'El ángel de Aitor', de Erik de Giles para CasaSur ABC

Y 'Alégrame esas pascuas', a punto de cumplir una década, en Factoría de Arte y Desarrollo, donde este sábado culmina la exposición que visibiliza parte de las más de 150 propuestas navideñas o antinavideñas remitidas al blog Sietedeungolpe y donde se puede adquirir a precios populares obras firmadas por, entre muchísimos otros, Manuel A. Domínguez, María Cañas, Germán Gómez, Gonza Gallego, Mateo Fetén, Iria Martínez o Jan Matthews. Si no llegan o Madrid les pilla lejos, no teman: la web de este espacio pone a su disposición las obras hasta el 15 de enero.

Maridajes

Y acabamos con propuestas con firma de autor que bien pueden sacarnos de un apuro para el amigo invisible, Nochebuena o Reyes. Como la colaboración de Javi Calleja con Lladró, lo que supone la traducción de su escultura a porcelana sin perder frescura. Por su parte, Cervezas Alhambra invita a vestir las mesas de estas jornadas de celebración con la ilustradora Ana Jarén.

Colaboración de Javi Calleja para Lladró ABC

Y mencionamos también los colgantes de Sigfrido Martín Begué, los cojines de Antonio Ballester Moreno o bolsos de Andrea Fraser en The Must ('Not a Museum Store', dice su lema, aunque lo parece). Para bolsillos más modestos, agendas de TanTanFan de Aitor Saraiba o María Hesse. ¡Que usted lo encuentre y lo compre bien!