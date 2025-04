Feliz libro nuevo (del año que acaba)

Una temporada más, buceamos en las novedades que 2023 dio de sí en publicaciones sobre arte, fotografía, arquitectura y diseño para proponerlas como obsequios en esta Navidad

Tal vez no sea el mejor libro del año, pero es un bonito regalo navideño, apropiado para ... un tiempo en el que la realidad supera una vez más cualquier apelación a la estética de lo abyecto. El empresario Antonio Ródenas (Madrid, 1922-1997), fundador y principal accionista de la discográfica Hispavox, erudito, coleccionista y escritor, es una figura singular y poco conocida, y la fundación que lleva su nombre está difundiendo tanto lo que queda de sus importantes colecciones de arte y cerámica (destaca el conjunto de ‘palencias’) como su obra literaria. En ‘El lenguaje de las cosas mudas’, a cargo del catedrático de la Universidad de SevillaAlfonso Pleguezuelo, se catalogan las 250 piezas de cerámica española –sí, hay alguna de Picasso–, portuguesa y holandesa de su conjunto. Por Javier Rubio Nomblot

2 ‘Las Categorías Estéticas. De lo bello a lo grotesco' Rafael López Borrego. Amazon España, 2023. 179 páginas, 15,60 euros.

Rafael López Borrego desarrolla una entusiasta y honesta labor de difusión del arte -especialmente el contemporáneo- a través de su canal de Youtube y de sus libros. Su última publicación, ‘Las categorías estéticas. De lo bello a lo grotesco’, es una elaborada guía de catorce distintas categorías estéticas, con un especial interés en algunas de las más contemporáneas. De esta forma, junto a tipologías ya bien conocidas como lo sublime, lo bello o lo siniestro, en sus páginas conviven nuevas acepciones como lo kitsch, lo abyecto, lo cutre, lo grotesco o incluso lo ‘kawaii’, término japonés, perfecto ejemplo de nueva categoría. Un libro que se lee con placer y amenidad (algo no tan habitual dentro de la filosofía del arte), que incluye abundante y útil bibliografía y que presenta como novedad distintos códigos QR para acceder a un gran número de imágenes. Por Francisco Carpio

3 ‘José María Moreno Galván. Biografía de un resistente (1923-1981)’ Regina Pérez Castillo. Comares, 2023. 188 páginas, 21 euros.

La ausencia de un contundente estudio sobre José María Moreno Galván, uno de los fundamentales críticos de arte de la segunda mitad del siglo XX en España, y, a pesar de ello, tremenda e injustamente desconocido, podía considerarse como una injustificable laguna. Esta rigurosa y amena recuperación que hace de él Regina Pérez Castillo nos evidencia cuán necesario era este ejercicio, tal fue la dimensión teórica y la lucidez de su trabajo, marcado por una irrenunciable actitud ética que incluso le llevó a ser perseguido por el franquismo. Pérez Castillo recorre los hitos de su carrera y vida (artículos en ‘Triunfo’, impulsor del Museo de la Solidaridad…), poniendo en valor sus sólidas aportaciones teóricas, fruto de una voz absolutamente personal. Por Juan Francisco Rueda

4 ‘De la caricatura al humorismo. Para una Edad de Plata del dibujo (1878-1936)’ Begoña Summers de Aguinaga. Doce Calles, 2023. 314 págs., 30 euros.

Entre el último tercio del siglo XIX y el primero del XX, la ilustración en España alcanzó unas cotas de calidad verdaderamente memorables. Parte de ese mérito se debió a los humoristas gráficos, cronistas de la vida cotidiana y adelantados de la vanguardia estética en muchos casos. Basta echar un vistazo a las páginas de ABC y ‘Blanco y Negro’ para comprobarlo. Injustamente olvidados la mayoría a día de hoy, este libro ofrece la oportunidad de conocerlos en su propio ambiente, a través de sus obras, peripecias, iniciativas, estilos y planteamientos, gracias a la ingente labor de investigación llevada a cabo por la nieta de uno de los nombres más destacados de aquel elenco (Serny) y artista ella también. Por Víctor Zarza

5 ‘The Polaroid Project’ Varios autores Thames & Hudson Ldt. 288 páginas, 40 euros.

Regalaría estas Navidades el catálogo de la exposición itinerante que este año acogió la Fundación Barrié: ‘Proyecto polaroid. En la intersección entre el arte y la tecnología’. Una recopilación de ensayos, textos críticos e imágenes que ilustran el fenómeno Polaroid, una empresa de tecnología vanguardista y pionera en la industria de las artes, las ciencias y el ocio. En 1947, H. Land inventa, patenta y distribuye al mundo entero un instrumento de creación cuya utilidad transciende el marco de cualquier disciplina. Encontraremos imágenes y experimentos visuales de artistas desde 1940 hasta nuestros días: André Kertész, Sandi Fellman, Peter Beard, Dennis Hopper, Robert Mapplethorpe, George Silk, Shelby Lee Adams, Fazal Sheikh, Chuck Close. Philippe Halsman y un largo etcétera. Por María Peña Lombao

6 ‘El museo metabólico’ Clémentine Deliss Caniche, 2023. 168 páginas, 20 euros.

No es nada fácil, como comprendemos con el testimonio de Clémentine Deliss, «re-mediar» un museo y, mucho menos, cuando se ocupa del Otro con los métodos tradicionales de la antropología. La experiencia de esta comisaria en el Weltkulturen Museum de Fráncfort tiene algo de crónica, no exenta de heroísmo, de un fracaso anunciado. Los archivos fosilizados de la etnografía no estaban preparados para transformarse en objetos dinamizados en laboratorios con las prácticas de los artistas contemporáneos. La sombra del colonialismo es alarga y, añadiré, devastadora. La transgresión curatorial sufrió un serio topetazo con la burocracia museal. Un ejemplo crítico del inmovilismo viejuno de las colecciones, un documento de las inercias historicistas que todavía sufrimos. Por Fernando Castro Flórez

7 ‘El tejido de los sueños’ Remedios Varo Renacimiento. 256 páginas, 25 euros.

El reconocimiento de Remedios Varo (Gerona, 1908-México, 1963), no ha hecho más que crecer con el tiempo, y aunque sólo desde mediados de los 80 se empezó a prestar atención a su obra escrita, no fue hasta 1997 que Isabel Castells la reunió en una primera edición de referencia que ahora amplía, reordena y matiza con nuevos textos inéditos y los aportes críticos para su lectura que se han añadido desde entonces. Relatos, descripciones de sus cuadros, cartas a seres reales o imaginarios, transcripciones de sueños, futuros proyectos, recetas y consejos… Todo bajo el fluir de esa ‘poesía’, ese sesgo literario automático y surrealista que surge al discurrir en paralelo la realidad y lo onírico, lo cotidiano y lo fantástico. Por Óscar Alonso Molina

8 ‘Urdimbre’ Luis Camnitzer y Antoni Muntadas La Maleza Editorial, 2023. 230 páginas, 22 euros.

Este año vio la luz La Maleza, un proyecto editorial dirigido por las gestoras culturales Ana García Alarcón y Ana Robledillo. Su propuesta busca recuperar el valor de las palabras de los artistas, prescindiendo de intermediarios críticos, curatoriales o historiográficos. Su primer y, hasta ahora, único volumen, titulado ‘Urdimbre’, alberga dos textos que entrelazan la teoría del arte, la reflexión autobiográfica y la experimentación literaria. El primero, firmado por Luis Camnitzer, una figura referencial del arte latinoamericano contemporáneo, explora los procesos de aprendizaje vinculados a los museos. En el segundo, Antoni Muntadas, uno de los artistas españoles más relevantes de nuestra época, ofrece perspectivas inéditas sobre su poética. El resultado es un libro inclasificable e imprescindible. Por Carlos Delgado Mayordomo

9 'Mira lo que te pierdes. El mundo visto a través del arte'. Will Gompertz Taurus, 2023. 280 páginas, 21,90 euros.

Propongo algo para todos los públicos, algo que ayude realmente a que nadie se tenga que enfrentar a las extensas teorías a las que sólo te puedes asomar con un bagaje cultural extenso. Precisamente, para este final e inicio de año, creo que la reflexión o balance que debemos hacer es por qué seguimos permanentemente alejados del público general y plantearnos lo sencillo que puede llegar a ser que alguien entienda el arte contemporáneo. No es tan recomendable como ‘¿Qué estás mirando?’, que ha servido a muchos a entender ciertas peculiaridades de la Historia del Arte, pero sí ayuda a que los curiosos se asomen de forma comprensible a la reflexión contemporánea, sin complejos de ningún tipo, por entender que su mirada es tan válida como la del mejor teórico cuando se enfrenta como espectador a lo desconocido. Por Noemí Méndez

10 ‘Pastinsky’  Josep Maria de Llobet Ediciones Posibles, 2023. 115 páginas, 35 euros.

Un relato gráfico entre la historia familiar y la crítica en torno a la vivienda y su transformación hacia el modelo especulativo de explotación turística es lo que nos plantea Josep Maria de Llobet con ‘Pastinsky’, la última novedad de Ediciones Posibles. Un cuidado fotolibro que supone una huida hacia delante, una ruptura de las raíces familiares de la ciudad a través del desalojo de la vivienda de una típica familia altoburguesa barcelonesa, que debe abandonar el hogar transgeneracional para afrontar la realidad. Exento de drama, pero de manera reflexiva y sutil, el hogar se va vaciando en esta narración, quedando en el momento final tan solo los cuadros firmados por un autor peculiar. Pastinsky es un excéntrico jubilado que empieza a pintar en su edad tardía de manera impulsiva y espectacular. La vivienda acaba despojada de todo menos de esos cuadros, como último homenaje o exposición individual de quien, como la ciudad de Barcelona, ya no está en el presente. Un momento contenido en el tiempo que se esfuma para convertirse en otra cosa. Por Isabel Lázaro

11 ‘Artistas latinoamericanos desde 1785 hasta hoy’  Varios autores Phaidon, 2023. 352 páginas, 59,95 euros.

 Hace apenas tres décadas se empezó a desquebrajar esa hegemonía euro-norteamericana que dominaba los circuitos artísticos a nivel internacional. Desde entonces, largo y tendido se ha reflexionado y estudiado el arte latinoamericano, siendo esta publicación una gran contribución a la hora de ampliar y fortalecer el debate. Este libro nos propone una recopilación por orden alfabético de más de trescientos artistas nacidos o residentes en los países de habla hispana y portuguesa de América Latina: desde Frida Kahlo a Carlos Martiel, pasado por Regina José Galindo. Destaca el sobresaliente comité asesor de casi setenta expertos y, especialmente, su preocupación por abolir jerarquías donde todos los países están representados y donde todos los artistas cuentan con el mismo cuidado tratamiento. Por Adonay Bermúdez

12 ‘Teoría del arte y cultura digital’  Juan Martín Prada Akal, 2023. 240 páginas, 21 euros.

Si ha habido un libro este año que profundiza en la relación entre el arte y las formas de expresión dentro del entorno digital es el ensayo de Juan Martín Prada ‘Teoría del arte y cultura digital’ (Akal). Lejos de disolver los límites entre los conceptos de autor, obra y espectador, las nuevas tecnologías alteran la cuestión identitaria cada vez con más fuerza. Poniendo en diálogo la antropología, la filosofía y los estudios visuales, el autor aborda las transformaciones provocadas por la revolución informática hasta nuestros días. Destaca por el inteligente análisis que realiza en torno a cómo todo ello está influyendo en la creación artística actual y la crítica. Escrito con fluidez, es un libro que invita a reflexionar. Por Marisol Salanova

13 ‘Warhol. La vida como arte’  Blake Gopnik Taurus, 2023. 1.029 páginas, 37,90 euros.

 ¿Otro libro sobre Warhol? Sí, otro más. Quizá no el definitivo puesto que nunca dejaremos de conocer nuevos dobleces de su personalidad y vida, ni detalles ínfimos o trascendentes de su modelo de producción. O sorprendentes revelaciones sobre cómo un hijo de inmigrantes, tímido, ambiguo, oculto tras una máscara casi impenetrable y con una producción artística rabiosamente banal, oportunista e ingeniosa, llegó a ser uno de los artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Gopnik aborda esta biografía con excepcional minuciosidad, año a año, bienio a bienio, con sorprendente amenidad, avanzando desde que Andrew Warhola nació un caluroso 6 de agosto de 1928 en la obrera Pittsburgh hasta el 22 de febrero de 1987, cuando murió a causa de las complicaciones derivadas de una rutinaria cirugía de vesícula. Entre ambos acontecimientos: ‘glamour’, fascinación, oscuridad, postureo, tristeza y genialidad. Por Iván de la Torre Amerighi

14 ‘Autobiografía’ Miguel Fisac Caniche, 2023. 112 páginas, 14 euros.

«No sé si soy un retrasado o un adelantado». La honradísima lucidez de Miguel Fisac queda condensada en esta frase pronunciada en 1994 en un discurso auto-reflexivo, carente de complacencias ni respecto a sí mismo, ni a la arquitectura en su tiempo. Fisac escogió no ejercer la docencia, pero, sintiéndose en «el deber de dar lo que tengo y decir lo que sé», redactó un escrito autobiográfico con 57 años, hasta ahora inédito. Este breve pero intensamente profundo volumen, editado por Patxi Eguíluz y Carlos Copertone, agrega otros materiales donde hallar claramente actitud e ideas nacidas del rigor, la auto-exigencia e individualidad -que no individualismo-; claves potentes ante un momento tan especialmente falto, y necesitado, de verdadero y fuerte pensamiento. Por Fredy Massad

15 ‘I’ll Bet the Devil My Head’ Carlos Alba. VOID, 2023. 104 páginas, 35 euros.

Salen a altas horas de la madrugada, se desplazan con sigilo en una urbe iluminada y oscura, edificada y agreste. El riesgo es su dinámica para conseguir alimento. Son astutos y apostarían su alma al diablo a que consiguen su próximo objetivo. Se trata de animales humanos y no humanos: ‘brokers’ y zorros errando por dos barrios lindantes de Londres, el privilegiado distrito financiero de la City y el empobrecido Tower Hamlets. Carlos Alba les espera oculto con su cámara, convertido en una criatura de la noche para captar con magníficas instantáneas sendos intentos de supervivencia: mantenerse al móvil o cazar una presa. El fotolibro es una danza de cruces y paralelismos entre sujetos de la ciudad, una fábula visual tan sugerente como perturbadora. Por Nerea Ubieto

16 ‘Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello’ Edmund Burke. Traducción, introducción y notas de Carlota Fernández-Jáuregui Rojas. Alianza, 2023. 400 págs., 15 euros.

La distinción llevada a cabo por Edmund Burke entre lo bello y lo sublime cambió radicalmente la idea tradicional de la belleza. Pues lo bello estaba asociado a la imagen de placer, mientras que lo feo lo estaba con el desagrado y el dolor. Burke fue el primero en señalar que había una belleza superior, relacionada sin embargo con un cierto sufrimiento, a la que designó con el viejo nombre de lo sublime. Con ello se inauguraba una estética algofílica que dio lugar a la estética romántica. Esta nueva edición crítica de la ‘Enquiry’ de Burke por parte de la profesora Carlota Fernández-Jáuregui es la primera que publica en español las adiciones que hizo el propio Burke en la edición del año 1759. Por Miguel Cereceda

17 ‘Color’ Victoria Finlay. Capitán Swing, 2023. 462 páginas, 26 euros.

Antropóloga y periodista, la británica Victoria Finlay emprende un sugerente viaje por el mundo en busca de la historia de los colores. Interesante, documentado y plagado de historias curiosas, te dan ganas de coger un avión siguiendo los rastros del Pantone. La autora, con la que comparto tres pasiones -viajera, periodística y artística-, nos sumerge en una apasionante aventura tras las huellas del lapislázuli en Afganistán, el amarillo en la India, el celadón secreto en China, el palo de Campeche que vino del Nuevo Mundo... Pero el color tiene una cara oscura: con la sangre de las cochinillas se crea el carmesí; el pardo, con momias egipcias, y hay unas caracolas que lloran lágrimas púrpura en la costa de México. Por Natividad Pulido

18 ‘Andalucía contemporánea. 73 artistas’ Juan Alfonso Contreras Comares Editorial. 572 páginas, 52 euros.

 Mucho le gusta la creación plástica al ingeniero y coleccionista, también crítico de arte, Juan Alfonso Conteras (Granada, 1971), como también disfruta de otro tipo de arte, el de la conversación, para poner en marcha un proyecto editorial como el que ahora llega a nuestras manos, resultado de conversar con más de 70 (73, para que no nos tilden de mentirosos) autores y autoras de la geografía andaluza.

Contreras ya ‘calentó’ en este otro arte que es el de la entrevista con un texto anterior, ‘Granada contemporánea. 35 artistas’ (en la misma editorial), pero ahora da el salto para mapear, resultado de sus visitas a los estudios de los autores y autoras a los que venera y de los que se empapa, toda la Comunidad Autónoma de la que es originario y donde se encuentran, pues, sus raíces culturales.

El volumen, acompañado de ensayos de destacadas firmas como las de Juan Manuel Bonet y Sema d’Acosta, vierte pues las impresiones recogidas en estos cara a cara en cuatro textos en los que divide temáticamente la producción plástica actual proveniente del sur: de Alegría y Piñero a Julia Llerena; de Guillermo Pérez Villalta a Manolo Quejido o Julia Santa-Olalla, mestizaje de generaciones y técnicas, el voluminoso texto, con portada de José Guerrero, se completa con una nutrida selección de imágenes de obras de los artistas convocados. Pasen y lean. Por Javier Díaz-Guardiola