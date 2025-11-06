Suscríbete a
Crean un 'Google Maps' con casi 300.000 kilómetros de calzadas del Imperio Romano

Liderado por investigadores de España y Dinamarca, el proyecto Itiner-e casi duplica la longitud de las vías romanas hasta ahora conocidas

El recurso digital gratuito permite descubrir los antiguos trazados viarios aún en uso, las rutas más económicas o las ciudades mejor conectadas hace 2.000 años

Animación de un miliario descubierto recientemente a lo largo de una carretera de montaña en la zona de Cilicia, en Turquía. ITINER-E
Mónica Arrizabalaga

De Tarragona a Alcalá de Henares, pasando por Zaragoza, hoy se tardan unas cinco horas en coche por la autopista AP-2 y la autovía A-2. Hacia el año 150 d.C., había que invertir unos quince días (263 horas) si se viajaba en ... un carro cargado de mercancías para recorrer los más de 492 kilómetros de calzada romana que distaba Tarraco de Complutum a través de Caesar Augusta. La ruta, sin embargo, apenas variaba de la actual. «Muchas de las ciudades importantes ya existían en la antigüedad y también las vías que las comunicaban con trazados muy parecidos», señala Pau de Soto, codirector de un proyecto internacional que ha creado el mapa digital más detallado de las vías de comunicación del Imperio Romano en su momento de mayor extensión.

Sobre el autor Mónica Arrizabalaga

Redactora especializada en arqueología y patrimonio. Autora de 'España, la historia imaginada' (Espasa) y coautora, junto con Federico Ayala, de 'La Gaceta olvidada' (Libros.com).

Mónica Arrizabalaga

