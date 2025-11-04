Suscríbete a
El descubridor de más de 160 nuevas pinturas rupestres en Badajoz

Jesús Guerra Galván trabaja en una tienda de electrodomésticos, pero en su tiempo libre se calza sus botas y recorre la Sierra Grande de Hornachos en busca de cuevas y abrigos con figuras prehistóricas

Jesús Guerra Galván, en una de sus excursiones de investigación
Jesús Guerra Galván, en una de sus excursiones de investigación
Mónica Arrizabalaga

«Estás cambiando la (Pre)Historia de tu pueblo, enhorabuena». Cuando a Jesús Guerra Galván le empezaron a llegar comentarios de este tipo por parte de Hipólito Collado, jefe del Departamento de Arqueología de la Junta de Extremadura, este vecino de Hornachos (Badajoz) ... no era consciente de lo que estaba consiguiendo en sus paseos por la Sierra Grande. Amante de la aventura en solitario, para él era (y sigue siendo) una «verdadera terapia» perderse por lugares desconocidos y salirse de los senderos para escuchar tan sólo el sonido de los pájaros y el crujir de las ramas a su paso. «Busco escapar y olvidar todo en esas horas donde la naturaleza te absorbe los sentidos», dice. Todavía muchos domingos, cuando cierra la tienda de Galán Reyes S.L. en la que trabaja vendiendo y reparando electrodomésticos, este hornachego de 45 años se viste con ropa de montaña, se calza sus botas y, con su cámara de fotos, su teléfono móvil, una escala y un buen almuerzo («¡imprescindible!»), sube por las faldas de la sierra en busca de cuevas y abrigos con pinturas rupestres desconocidas.

