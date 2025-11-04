El descubridor de más de 160 nuevas pinturas rupestres en Badajoz

«Estás cambiando la (Pre)Historia de tu pueblo, enhorabuena». Cuando a Jesús Guerra Galván le empezaron a llegar comentarios de este tipo por parte de Hipólito Collado, jefe del Departamento de Arqueología de la Junta de Extremadura, este vecino de Hornachos (Badajoz) ... no era consciente de lo que estaba consiguiendo en sus paseos por la Sierra Grande. Amante de la aventura en solitario, para él era (y sigue siendo) una «verdadera terapia» perderse por lugares desconocidos y salirse de los senderos para escuchar tan sólo el sonido de los pájaros y el crujir de las ramas a su paso. «Busco escapar y olvidar todo en esas horas donde la naturaleza te absorbe los sentidos», dice. Todavía muchos domingos, cuando cierra la tienda de Galán Reyes S.L. en la que trabaja vendiendo y reparando electrodomésticos, este hornachego de 45 años se viste con ropa de montaña, se calza sus botas y, con su cámara de fotos, su teléfono móvil, una escala y un buen almuerzo («¡imprescindible!»), sube por las faldas de la sierra en busca de cuevas y abrigos con pinturas rupestres desconocidas.

«Actualmente, en mi catalogación personal y notificadas a Patrimonio, tengo inventariadas cerca de 160 ubicaciones con arte rupestre en el término municipal de Hornachos», presume. La mitad las descubrió en sus salidas en solitario y el resto en compañía de familiares o amigos como Josué Gómez Crespín, otro aficionado a la 'caza' de prehistóricos trazos escondidos. En Hornachos se conocían una treintena de localizaciones cuando comenzó sus 'inspecciones' en 2018. Hoy es «un claro referente, muy importante, en el arte rupestre esquemático español. Posiblemente seamos el término municipal con más lugares con pinturas de la Península ibérica», afirma «enormemente orgulloso y satisfecho». Este aventurero hasta ha dado nombre, o mejor dicho apellido, al refugio escarpado con pinturas que más le emocionó. Según describe, el 'abrigo del Guerra' «guarda unas representaciones únicas de unas escenas de caza impresionantes, donde se pueden apreciar unos cánidos acechando a un ciervo, un gran rebaño de cápridos al lado, las figuras de cinco antropomorfos alineados que podían suponerse como cazadores, la figura de otro cérvido con una portentosa cornamenta, un conjunto de puntos muy finos con una especie de estandarte en su parte superior... una verdadera maravilla que me hizo vibrar en todos los sentidos».

Guerra no cuenta con ningún tipo de formación académica en Prehistoria ni en Arqueología. «Lo que he aprendido ha sido gracias a publicaciones, libros y muchos compañeros que he ido conociendo en las redes sociales, donde publico frecuentemente contenido sobre el arte rupestre de Hornachos», indica. Pero este apasionado por el arte rupestre conoce bien las pinturas esquemáticas de hace unos 5.000 años que se suele encontrar, con dibujos de escasos trazos, difíciles de interpretar. «Una figura humana puede estar simbolizada con una forma en cruz y un animal con forma de peine», explica.

Imagen tratada de escenas de animales del 'Abrigo del Guerra' CEDIDA

Antes de comenzar sus investigaciones hace siete años, Guerra había visto alguna «por casualidad al patear la sierra, pero sin darle realmente la importancia que tenía, por desconocimiento e ignorancia». Ni las notificaba, ni llevaba ningún tipo de catalogación, «por lo que muchas veces las ubicaciones eran hasta olvidadas por el paso del tiempo». Su afición por la búsqueda de nuevas pinturas rupestres llegó por casualidad, a raíz del blog que abrió en 2012 sobre senderismo en Hornachos («ahora abandonado, no me da la vida»). En él hablaba de las cuevas, de las minas, del castillo de origen árabe y dedicaba un pequeño apartado a las pinturas rupestres, con menciones a las descubiertas hace un siglo por el abate Henri Breuil en La Sillá o El Peñón Grande.

Jesús Guerra Galván CEDIDA

Un comentario en el blog de Alejandro González Pizarro, a quien Guerra no conocía por entonces, vino a cambiar su mirada y el propósito de sus paseos. «Alejandro es profesor de Ciencias, natural de Mérida y un verdadero experto en arte rupestre, descubridor también de más de un centenar de ubicaciones por Extremadura, y es quien me empieza a guiar y me despierta el interés por salir a buscar», relata. González Pizarro le mostró el programa informático Dstrecht, que resalta los pigmentos en las fotografías aún cuando no son visibles al ojo humano. Al probar esos filtros en fotografías que ya había hecho de algunas pinturas, a Guerra le «voló la cabeza, viendo en realidad todo lo que se escondía en esas rocas sin que fuéramos capaces de apreciarlo».

«Un no parar»

A partir de ahí, «fue un no parar todos los fines de semana», recuerda. «No había salida en la que no encontrara algo nuevo. ¿Varios sitios en una mañana? Era muy habitual». Cada hallazgo le daba alas y la incógnita de cómo sería la siguiente figura por descubrir le incentivaba a buscar algo más importante que lo anterior. Poco a poco, fue educando el ojo para detectar antiguos trazos semiborrados en las rocas que después resaltaban en la pantalla gracias a las nuevas tecnologías. «Muchas veces se intuye algún trazo, se fotografía y hasta que llegas a casa y lo pasas por una serie de filtros no sabes si verdaderamente es una pintura o no, llevándote muchas veces una sorpresa mayúscula. Incluso tienes que volver al lugar de nuevo porque alguna figura sale cortada al no haberla podido detectar a simple vista en el sitio», señala.

La adrenalina se dispara con cada descubrimiento. «Es muy gratificante -confiesa- porque supone un granito de arena más al patrimonio de mi pueblo y, ya si las figuras son peculiares y se salen de lo normal, rematamos la faena». Guerra recuerda que, tras llevar ya una buena cantidad de hallazgos, dio con unas figuras bitriangulares que nunca se habían descubierto en esta zona. Se suelen asociar a antropomorfos femeninos y se representan con dos triángulos invertidos, uno encima del otro. Según explica, los hay con brazos o piernas añadidos, con tocados, rellenos de pigmento o vacíos, marcados solo por el contorno. «Encontrar los primeros... buahhh, fue otra experiencia inolvidable», recuerda. Tres de ellos estaban juntos, con los brazos en alto. «Parecían estar danzando en un eterno baile», describe. Al primer hallazgo de este tipo, al que después siguieron otros, lo bautizó como Abrigo de las Tres Guerreras.

Fotografía original del 'Abrigo de las Tres Guerreras', con figuras que nunca se habían descubierto en la zona CEDIDA

Quizá la pintura más extraña que ha encontrado en estos años, sin embargo, sea un Indalo, una figura típica de la zona de Almería que representa un antropomorfo con los brazos extendidos y un arco sobre sus manos. «Por lo que sé, es el único verdadero que se ha encontrado en Extremadura, y tuve el honor de hacerlo yo», comenta agradecido.

La experiencia atesorada en sus recorridos por la sierra ha sido «increíble» para Guerra. Ni en sus mejores sueños pudo imaginar tal densidad de abrigos con pinturas rupestres en su pueblo. De cada hallazgo, edita y prepara las fotografías que ha tomado y se las envía, junto a sus coordenadas, a Hipólito Collado, experto en arte rupestre y jefe de Patrimonio de la Junta extremeña. «Siempre he recibido grandes palabras de apoyo, ánimo y agradecimiento por su parte y sus respuestas a cada mensaje fueron siempre un gran impulso para mí», subraya este hornachego que, por sus investigaciones «totalmente altruistas», ha sido galardonado con el Escudo de Oro de la Villa de Hornachos y con la insignia de plata de la Asociación de Caminos del Arte Rupestre Prehistórico.

Un frágil patrimonio

También comparte las imágenes de las pinturas rupestres en sus redes sociales, aunque con la prudencia de no dar ninguna pista que pueda ubicar el lugar. «Es un patrimonio muy frágil, que puede destruirse en cuestión de segundos, totalmente expuesto a las manos de cualquier desaprensivo y el boca a boca es letal si no existe ningún medio de protección», indica sabiendo de lo que habla. El abrigo de La Silla, el más popular de Hornachos, descubierto por el abate Henri Breuil en los años 1915-16, «está completamente destrozado, con grafitis y rayones en prácticamente todas sus pinturas, y no es el único que nos encontramos así, desgraciadamente».

A través de Facebook, Instagram y Tik Tok (arte_rupestre_hornachos), donde da a conocer sus trabajos, ha conocido a más gente que comparte su pasión. «Son pocos, pero es una gran hermandad», dice este aficionado que, con otros de Mérida, Cabeza del Buey, Villanueva de la Serena y Helechal, integra el Grupo Recorvo. Entre todos han descubierto ya más de 400 lugares con arte rupestre. En estos años se habrá recorrido prácticamente las 12.000 hectáreas de la Sierra Grande, pero aún muchos domingos Guerra abandona por un rato a su mujer y a sus hijas y sale a 'cazar' pinturas. «Siempre hay peñones que se pasaron por alto -dice- o sitios ya vistos en los que no detecté pinturas, quizá porque daba el sol u otras inclemencias y seguro que siguen quedando cositas escondidas por ahí».