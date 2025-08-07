Suscríbete a
Cartas a mi amigo Nickie

El buen 'Rodríguez': manual de instrucciones

«La realidad es que cuando un hombre puede hacer lo que quiere, lo que hace es nada, la nada total, la nada absoluta»

El español en la playa: manual de instrucciones

Jeffrey Lebowski, 'El Nota', interpretado por Jeff Bridges, disfrutando la vida tranquilamente en casa
Jeffrey Lebowski, 'El Nota', interpretado por Jeff Bridges, disfrutando la vida tranquilamente en casa
José F. Peláez

José F. Peláez

¿Cómo va todo, querido amigo? Por curiosidad, he estado mirando las temperaturas de Sheffield y he visto que estos días tenéis por allí máximas de 22 grados. La verdad es que me produce cierta envidia, no te lo voy a negar. Los ... climas templados son propios de gente civilizada, seguro que allí utilizáis los días de descanso para ver museos, para visitar a familiares o para leer tranquilamente en el jardín de esas urbanizaciones que tenéis, silenciosas, grises y llenas de mujeres que se llaman Mildred y que ofrecen tarta de arándanos a los nuevos vecinos. Eso está muy bien. Nosotros, por el contrario, estamos en plena ola de calor y llegaremos fácilmente a los cuarenta grados, así que la gente aparca ese 'savoir faire' y se limita a ir a la playa o a la piscina semidesnuda como todo acercamiento al arte.

