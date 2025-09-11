Suscríbete a
Sara Quintero se sumerge en el Museo ABC en el naufragio de la crisis migratoria

La artista madrileña 'se apropia' de doce obras del archivo de ABC e interviene con dibujos las impresiones digitales

El Museo ABC saca del olvido a José Robledano, gran cronista de Madrid

Sara Quintero, junto a su instalación 'Ola de vuelco y olvido'
Sara Quintero, junto a su instalación 'Ola de vuelco y olvido' Isabel Permuy

Natividad Pulido

Madrid

En la nueva propuesta expositiva del Museo ABC (Amaniel, 29-31) se entremezclan temas como la inmigración, el drama del Mediterráneo... La muestra se concibió hace tiempo, pero sobrevuelan asuntos que conectan con la actualidad: las pateras que inundan el Mediterráneo, los centros ... de menores no acompañados, el Open Arms, los refugiados, la crisis humanitaria en Gaza... Sara Quintero (Madrid, 1971) ha buceado en el archivo artístico de la Colección ABC y en el archivo documental del diario (páginas impresas o digitales) para poner en marcha este proyecto: 'En los márgenes', una muestra comisariada por Óscar Alonso Molina.

