Cien años de Leica, la cámara que cambió el mundo

En 1925 nacía en Alemania. Revolucionaria, con ella la fotografía salió del estudio y entró en la vida. Una exposición en Madrid le rinde tributo

Elliott Erwitt, el fotógrafo callejero que convirtió en extraordinario lo ordinario

Steve McCurry. Peshawar, Pakistán (2002)
Steve McCurry. Peshawar, Pakistán (2002) © Steve McCurry/Magnum Photos

Natividad Pulido

Madrid

Cinco letras escritas en blanco sobre un círculo de color rojo. Es el logo de Leica, un nombre legendario en fotografía. Viene a ser lo que Ferrari a los coches o Rolex a los relojes. Hay mitómanos y coleccionistas que pagan fortunas ... por estos codiciados objetos de deseo. Dicen que no hay fotógrafo que se precie que no haya tenido una Leica en su vida. La usaron Robert Capa, Cartier-Bresson, Lee Miller... Una cámara pequeña de 35 mm., ligera (menos de 400 gramos), discreta, silenciosa, que permitió a los fotógrafos salir de sus estudios a las calles, llevando consigo las cámaras y generando nuevas maneras de narrar las historias.

