Suscríbete a
ABC Cultural

Arquitecto artista, pura creatividad al servicio de los proyectos

Bilbao vivió una enorme transformación de la que el Museo resultó ser catalizador, y se ha convertido en símbolo

Muere Frank Gehry, el 'espectacular', por Fredy Massad

Gehry y Vidarte durante la construcción del Museo Guggehneim Bilbao
Gehry y Vidarte durante la construcción del Museo Guggehneim Bilbao ABC

Juan Ignacio Vidarte, exdirector del Museo Guggenheim

Con la muerte de Frank Gehry desaparece una de las grandes figuras de la arquitectura del último siglo. Es, además, para nosotros, para todos los que le hemos tratado, una enorme pérdida. Yo lo conozco desde hace treinta años, cuando participó en el concurso ... para buscar al arquitecto del Museo Guggenheim. Después de mi etapa como director general, he seguido vinculado a la fundación Guggenheim en sus proyectos internacionales, y la última vez que estuve con él fue este mismo año, en la visita que realizó para inspeccionar las obras del museo que estaba construyendo en Abu Dabi.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app