Con la muerte de Frank Gehry desaparece una de las grandes figuras de la arquitectura del último siglo. Es, además, para nosotros, para todos los que le hemos tratado, una enorme pérdida. Yo lo conozco desde hace treinta años, cuando participó en el concurso ... para buscar al arquitecto del Museo Guggenheim. Después de mi etapa como director general, he seguido vinculado a la fundación Guggenheim en sus proyectos internacionales, y la última vez que estuve con él fue este mismo año, en la visita que realizó para inspeccionar las obras del museo que estaba construyendo en Abu Dabi.

Gehry ha sido el arquitecto artista, un hombre de una enorme creatividad, una persona muy libre a la hora de crear. A esa libertad se ha mantenido muy fiel a lo largo de toda su carrera. Un profesional muy abierto al programa del edificio, no un arquitecto caprichoso que haya tratado de imponer su creatividad y su imaginación a las necesidades funcionales de los edificios que diseñaba, porque ha entendido siempre que el edificio debe cumplir una función.

Contemplando sus obras maestras por todo el mundo se entiende cómo ha abierto las puertas de la creatividad a la arquitectura. Después de Frank Gehry, y sobre todo después de alguno de esos edificios, y el del museo de Bilbao es una obra maestra, ha permitido que los arquitectos sean más libres a la hora de afrontar sus proyectos.

Bilbao vivió una enorme transformación de la que el Museo resultó ser catalizador. Su labor y su aportación ha sido imprescindible, pero también tuvo la fortuna de intervenir en un momento en el cual estaba vinculado a un proyecto de vocación transformadora de la ciudad, inscrito en un plan más amplio donde su edificio acabó siendo el elemento simbólico principal de todo lo que ha ocurrido.

Gehry estuvo en Bilbao con ocasión del 25 aniversario del Museo, hace ya casi tres años. Fueron días muy felices porque él se sintió muy reconocido Juan Ignacio Vidarte Exdirector del Museo Guggeheim Bilbao

Recuerdo la última vez que estuvo en Bilbao fue con ocasión del 25 aniversario del museo, hace ya casi tres años. Fueron días muy felices porque él se sintió muy reconocido, porque tenía un vínculo muy especial con el País Vasco. Celebramos aquí su 85 cumpleaños hace 11 años. Y el pasado abril en Abu Dhabi, hizo el el esfuerzo de viajar desde Los Ángeles al emirato, un esfuerzo terrible en una persona de 95 años para ver su obra, que por desgracia, no la va a ver acabada, aunque sí muy avanzada. Todo lo que siento en este momento es el profundo agradecimiento por lo que nos ha aportado y la sensación del privilegio que ha sido conocerle y tratar con él hasta hace pocas semanas. La vida es limitada, pero deja un gran recuerdo.