Ve la luz un dibujo inédito de Goya, que saldrá a subasta en Madrid

La venta tendrá lugar el 9 de octubre en la sala Abalarte. Su precio de salida: 750.000 euros

Goya. 'Amor imposible. Galán rechazado por una muchacha'. Dibujo inédito
Goya. 'Amor imposible. Galán rechazado por una muchacha'. Dibujo inédito Abalarte

Natividad Pulido

Madrid

La aparición de una obra de Goya en el mercado siempre es una noticia de primer orden, pero si es inédita, se torna en un acontecimiento. La sala Abalarte de Madrid ofrecerá en su subasta del próximo 9 de octubre, ... con el lote 1156, 'Amor imposible. Galán rechazado por una muchacha', datado hacia 1797-1798, cuando Goya entraba en la cincuentena. Obra del maestro aragonés, parte con un precio de salida de 750.000 euros. Con unas medidas de 170 por 130 mm., está realizado con lápiz negro y aguadas ocres sobre papel verjurado azul agrisado, pegado a una cartulina. En uno de sus márgenes aparece la inscripción manuscrita a lápiz: «N 74. / Goya / Col. Castellanos (D. Fº de Goya). Escena trágica».

