Una obra de ARCO asemeja a Felipe VI con King África, los Latin Kings o Burger King «Nuestros Reyes Favoritos», del artista finlandés Riiko Sakkinen afincado en España, es un retrato realista en donde se equipara la figura del Rey con personajes populares de todo pelaje

EFE Actualizado: 28/02/2019 11:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La figura de Felipe VI ha inspirado a más de un artista en ARCO y, además del «ninot» de Sierra y Merino, la galería finlandesa Forsblom exhibe un cuadro «pop» del monarca que ha comprado esta misma tarde el publicista y coleccionista Lluis Bassat para colgarlo en su «Nave Nueva de Gaudí», en Mataró.

El cuadro, valorado en 11.000 euros, fue realizado hace dos años por el artista finlandés Riiko Sakkinen, afincado en un pueblo de Toledo (España) y en él, además de un retrato realista de Felipe VI, aparece un listado de «monarcas» como Melchor, King África o los Latin King. .

El comprador, Bassat, ha explicado a EFE que ha comprado la obra «como un acto político y artístico»: «Hay una razón de peso para comprarlo en contraposición con el otro cuadro del rey que hay aquí en ARCO y que quieren quemar», ha precisado.

Al catalán le parece «muy mal» el «ninot» de Santiago Sierra y Eugenio Merino, una pieza de cuatro metros y medio que quien compre, por 200.000 euros, tendrá que quemar.

«No me ha parecido bien esa representación. Todavía no lo he visto, voy a verlo, pero no me ha gustado. Sin embargo esta obra pop sí que me ha parecido muy interesante. Me ha gustado mucho el cuadro», ha precisado Bassat.

El cuadro, pintado con rotulador y acrílico en blanco y negro, presenta en su parte derecha al rey de medio cuerpo, vestido con el traje oficial que aparece en la página web de la Casa Real, ha indicado en declaraciones a Efe Sakkinen, quien ha argumentado que su obra es política pero hace reflexionar al espectador.

En el lado izquierdo de «Nuestros Reyes Favoritos» hay una lista con reyes muy diversos, entre ellos, el Rey Melchor, el Rey Baltasar, el Rey Gaspar, el Rey León, Nat King Cole, King Africa o Burger King junto a «héroes» como Martin Luther King, y otros «no tan buenos» como los Latin King, explica Sakkinen.

«Obviamente es una obra política, si pones un rey es político, es inevitable, pero creo que no doy ninguna opinión, porque me parece muy superficial el arte político donde el autor expone su opinión. Es como propaganda, como arte no es interesante», ha señalado el finlandés.

Sobre la polémica suscitada por el «ninot» de Sierra y Merino, Sakkinen opina que «ahí sí queda muy claro que es directo contra la monarquía. «Esta obra es un poco superficial. Vale, los artistas tienen una opinión y ya está, ya lo sabes, estos dos están en contra de la monarquía, aunque a pesar de ello a Sierra le considero muy buen artista, y a Merino ya sabemos que su obra siempre es provocadora», concluye Sakkinen.