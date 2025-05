El botín del patrimonio español que el franquismo repartió en la posguerra

La marquesa que juraba por Dios y por su honor que las obras eran suyas

Uno de los personajes más curiosos que aparecen en el libro es María Teresa Álvarez y Herreros de Tejada, autodenominada marquesa de Arnuossa. «He preguntado en el Ministerio de Justicia, en la sección correspondiente a títulos nobiliarios, y me dicen que ese no existe –advierte Arturo Colorado–. Esa señora parece que era una acaparadora profesional. Se hizo con 72 conjuntos de piezas. Mes a mes, año a año, iba reclamando todo tipo de bienes: porcelanas, muebles, cuadros... de las procedencias más diversas. Tenía predilección por aquellas piezas de cuyo propietario no se tenía constancia. Juraba por Dios y prometía por su honor que eran suyas». Llegó a reconocer como propias obras que se sabía con certeza que fueron incautadas a José Sicardo y Mariana Carderera. La marquesa fue quien más litigios tuvo por la reclamación de terceros. Un «San José y el Niño», atribuido a Alonso Cano, acabó en manos de la marquesa de Moret.