El aniversario fáustico de Weimar

La ciudad alemana celebra este año exposiciones, debates y actos diversos el 250º aniversario de la llegada a esta localidad del autor de 'Fausto', Johann Wolfgang von Goethe

Goethe contra la violencia y las amantes

Un aspecto de la exposición dedicada a Goethe en el Museo Nacional de Weimar
Un aspecto de la exposición dedicada a Goethe en el Museo Nacional de Weimar Klassik Stiftung Weimar
La ciudad alemana de Weimar está celebrando el año temático 'Fausto 2025', que conmemora el 250º aniversario de la llegada a esta ciudad del escritor, filósofo y poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe (Fráncfort, 1749 - Weimar, 1832). Es un año dedicado ... íntegramente a su obra maestra, 'Fausto', con la celebración de exposiciones literarias, debates, instalaciones y eventos.

Sobre el autor Elena Cué

Escribe artículos relacionados con el mundo del arte y la filosofía. Periódico ABC. Huffington Post US. Alejandra de Argos. Licenciada en Filosofía

