Ana Rosa Quintana: «Todos los gobiernos han intentado controlar la opinión pública, pero nunca como ahora»

Es una de las figuras señeras de la información en España. Periodista, presentadora y productora, el estilo directo de Ana Rosa Quintana sido clave en su popularidad. Ha cubierto temas de actualidad, política y sucesos con un enfoque marcadamente editorial y controvertido. Es cofundadora ... de Cuarzo Producciones, responsable de numerosos formatos televisivos y poseedora de un estilo único. Sobre el verano, el tiempo libre y las relaciones entre el poder y los medios de comunicación habla en esta entrevista.

¿Realmente consigue irse de vacaciones alguien que vive pegada actualidad?

Este año casi no me hubiera ido de vacaciones. O por lo menos me hubiera ido en agosto. Pero no me voy a desconectar. Veo los informativos, sigo las redes, leo los periódicos todos los días y hablo con mis compañeros y con mi socia, permanentemente. Estoy al día y además preparada, porque estamos en unas circunstancias donde puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento.

Hay precedentes de vacaciones interrumpidas

Ha habido veranos complicados en los últimos 10 años. Prácticamente todos pasa algo. Llevamos una etapa muy convulsa políticamente. Quizá el verano pasado fue más calmado. En los años que llevo haciendo este programa, que ya son casi 21, al menos la mitad de las veces, por unas causas o por otras, ha pasado algo. La última en 2023, cuando Sánchez convocó elecciones.

En resumen, vacaciones las justas.

Me gusta la información. No es una obligación. Es lo que llevo haciendo los últimos 40 años. No puedo concebir estar un día sin la información. Más ahora con el móvil o con el iPad, informada siempre. Además, tengo mis alarmas: cuando pasa algo, me entero.

¿A qué dedica el tiempo Ana Rosa Quintana cuando lo tiene?

Cocinar, que me encanta. Leer, que yo voy acumulando libros. Me los llevo a la playa, a mi casa y leo. Como ahora no tengo que madrugar, si quiero ver una serie, pues la veo hasta las 4 de la mañana, si hace falta, y la termino.

¿Cocina algo en particular?

En verano cocino todos los días, porque todos los días están mis hijos. Cocinar me relaja.

Al menos no depende de nadie. La televisión, en cambio, implica trabajo en equipo

Es fundamental, sobre todo con los que hacemos televisión en directo, reconocer que tú sola no eres nada.

Un programa no es una democracia

Para eso tengo un director. Hay que estar metida en lo que estás haciendo. No puedes estar mirando si el reportero ya está preparado o no.

¿Cómo se concilia la televisión con la vida familiar? ¿Ha cambiado a lo largo del tiempo?

Claro que se puede conciliar. Cuando tuve a mi hijo mayor, que estaba prácticamente empezando mi carrera profesional, llevaba al niño a la guardería al lado de la radio,entonces estaba trabajando en Antena 3 Radio. Yo recogía al niño y me lo llevaba a la redacción, por eso dibuja tan bien. Es un error plantear que o eres madre o tienes vida profesional. Importa el tiempo de calidad. Tengo la experiencia de que mis hijos, los tres, lo que valoran no es que estés para darles la merienda, valoran la vida que les has dado, lo que has hablado con ellos, los que has compartido, los viajes que has hecho, el tiempo que le has dedicado de verdad. Eso es lo que ellos recuerdan de su madre, no que estuvieran relucientes los azulejos del baño.

¿Cuál es su recuerdo más temprano del verano?

He sido muy feliz de pequeña, he tenido una familia muy unida. Mi padre era viajante. Nosotros teníamos coche, porque era su instrumento de trabajo. Viajamos mucho. Esos viajes para mí fueron enriquecedores, porque se convive mucho.

Ana Rosa Quintana, fotografiada hace unas semanas, en Madrid. ISABEL PERMUY

¿Cuál es el signo inequívoco del verano? ¿Hay algún olor, algún sonido?

Del verano recuerdo, cuando era pequeña, cuando vivíamos en Usera, en unas

casas del Ministerio de Vivienda, el calor. Ponías los pies en la pared y estaba ardiendo porque era ladrillo y no estaba aislada. Era un barrio con mucha migración interior, gente de Castilla, Extremadura y Andalucía, que salía con sus sillas a la calle, de charleta, al corrillo.

¿Qué más recuerda?

Yo me hice periodista porque quería trabajar en la radio. Mi padre siempre la llevaba puesta en el coche. Mi abuela escuchaba siempre las noticias. Y luego en mi casa, como mi padre viajaba, trajo tele con las antenas tipo cuernos. Cuando había algo, un partido o los toros, los vecinos subían con su silla a ver la tele a casa.

Mencionó la radio. ¿Qué más la hizo periodista?

A mí siempre me ha gustado la comunicación, enterarme de las cosas, hablar con la gente. Mi padre me traía unos tebeos, 'Mary Noticias', que era una periodista que a mí me fascinaba. Llevaba una gabardina, viajaba, vivía experiencias maravillosas. Lo primero que me gustó fue la radio. Nunca pensé en presentar, ni en la tele, ni en dirigir, ni en nada, pero no se me daba mal. Y sobre lo de ser productora, pues porque llegó un momento en que quise montar mi propio equipo. Para eso tuve que hacerme empresaria.

¿Es usted la Oprah española?

Seguí mucho a Oprah. Yo no sé cuál fue la motivación de ella, pero la mía fue ésa. Fui de los primeros comunicadores que montó su propia productora. Siempre he sido un poco atrevida.

¿Hay más presiones hoy en los medios de comunicación públicos y privados que hace unos años?

He trabajado en empresas privadas, en la pública también. A mí siempre se me ha respetado. No he tenido censura. Que hoy está polarizada la sociedad, muchísimo, pero está polarizada toda la sociedad, no sólo los medios. La situación económica de los medios ha hecho mucho daño, todavía más en los últimos años del gobierno de Sánchez, porque yo creo que ha sido intencionado.

¿De qué manera concreta?

Se ha castigado a medios de comunicación quitándoles la publicidad institucional. Y se le ha dado a medios que, posiblemente, sin esa publicidad no sobrevivirían, pero que sirven para lanzar mensajes cercanos al poder. Me parece terrible que muchos periodistas tengan que defender determinadas cosas, porque pertenecen a un medio. Todos los gobiernos han intentado controlar la opinión pública, pero nunca como ahora.

¿La tele, tal como la conocíamos, ha dejado de existir?

La televisión se sigue consumiendo por la cercanía, porque está dentro de tu casa, porque conoces a las personas que te están hablando, porque las crees y por eso les sigues, y por el directo. De hecho, los datos te dicen que a pesar de la llegada de las plataformas se sigue consumiendo la misma televisión que antes.

¿Hay algo del verano que le irrite, que no le guste?

Me encanta el verano. Me encanta cuando anochece muy tarde. Me encanta el mar. Me encanta poder compartir con mis hijos todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Me encanta.