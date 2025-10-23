Suscríbete a
Álvaro Pombo: «Mi vocación no surge del placer de escribir, sino de haber escrito»

El escritor abrió el curso en la RAE, donde se presentó el Diccionario Histórico

Muñoz Machado reivindica la dignidad de la Academia: «Fue la única institución española que no abandonó Hispanoamérica tras las independencias»

La más baja ocasión que vieron los siglos

Álvaro Pombo, ayer en la apertura del curso académico en la RAE
Jesús García Calero

Madrid

Álvaro Pombo está en forma, y lo hace para seguir hablando y escribiendo a sus 86 años. Está mejor que en abril, cuando tuvo que delegar la lectura del discurso de aceptación del premio Cervantes. Está divertido y peleón, en su salsa, expresando ... su mundo interior. Mucho más que su reciente salida a la palestra que sentenció la polémica del Congreso de la Lengua de Arequipa entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, el académico fue ayer el encargado de pronunciar la lección inaugural de la apertura del curso académico en la RAE, con una lectura titulada: «¿Ha dejado de ser emocionante leer y escribir?»

