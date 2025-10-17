Suscríbete a
El CILE en el que se jodió el Perú

La guerra entre el Cervantes y la RAE ha lastrado el Congreso Internacional de la Lengua de Arequipa, donde se habló más de conspiraciones que del español

El Rey llama a la cooperación y la unión entre la RAE y el Cervantes

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el alcalde de Arequipa, Victor Hugo Rivera, y el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado
Bruno Pardo Porto

Enviado Especial a Arequipa

El X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) empezó con una rueda de prensa incendiaria y terminó con un comunicado que había que leer entre líneas: con el paso de los días han mejorado las formas, pero la relación entre la RAE y ... el Instituto Cervantes se ha roto. Este viernes, las veintidós academias de la lengua americanas firmaron un texto para defender a su director, Santiago Muñoz Machado, y agradecer a todas las instituciones implicadas su trabajo en el CILE. A todas menos a una: el Instituto Cervantes. Ya estamos en ese punto: en los susurros de los corrillos, en los abrazos cómplices, en los mira cómo lo ha saludado este, qué le estará diciendo. «Es todo muy shakesperiano», bromeaba un participante.

