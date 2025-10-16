Suscríbete a
Un nuevo Rubens al canto

Ha aparecido el lienzo 'Cristo en la cruz' (1613), que anteriormente había pertenecido al pintor académico William-Adolphe Bouguereau

Adrián J. Sáez

Donde menos se piensa, salta la liebre: eso tuvo que pensar el subastador Jean-Pierre Osenat cuando, mientras catalogaba la colección privada de una mansión privada («hôtel») en París, se encontró con un cuadro que se creía perdido de Rubens. Con este golpe ... de suerte ha aparecido el lienzo 'Cristo en la cruz' (1613), que anteriormente había pertenecido al pintor académico William-Adolphe Bouguereau y que dormía el sueño de los justos sin que la familia que lo poseía desde generaciones fuera consciente del tesoro que veían a diario.

