Reflexiones, recomendaciones, anécdotas... Los mejores tuits que Pérez-Reverte recoge en su nuevo libro

—Es que yo creo que Conrad, leído de mayor, es mejor todavía. Mucho. Conrad es el único escritor al que me parece ver envejecer mientras envejezco yo. Quiero decir que lo releo con los años, una y otra vez, y cada vez encuentro sus novelas mejores y diferentes. Veo cosas nuevas. Sin embargo, otros grandes autores que idolatré se van quedando atrás. Como si ya no tuvieran nuevas relecturas posibles.

—Lo he dicho muchas veces: el Quijote es el libro. Como los vinos de calidad, gana a medida que uno mismo cumple años. Lo que pasa es que no puede leerse de un modo convencional. Hay que beberse unas cañas con Cervantes en la barra de un bar. Dejando que te dé codazos cómplices, te guiñe un ojo y se ría por lo bajini, contigo o de ti.

—@ideasdeayer: Cuando alguien escribe algo como El Asedio, ¿no pasa meses hablando como un lobo de mar? ¿Y qué ocurre creando Alatriste?

—Reconozco que, sin llegar a ese extremo, uno vive obsesionado. La historia no se despega de ti ni con agua caliente. Un novelista activo es un depredador en vigilia permanente. Cuanto hace, sueña, come, observa, escucha, odia o ama, va al zurrón.

—@Llop70798009: Don Arturo, haré setenta años, y muchos peleando junto a su Capitán. No nos deje imaginar. Quiero acabar junto a él. Gracias.

—Todo llegará, si vivo lo suficiente. Gracias por la lealtad alatristesca, querido amigo. Un saludo.

—@raucarlos: ¿Tu personaje favorito no era don Diego Alatriste y Tenorio?—Alatriste es mi héroe favorito. Pero el maestro de esgrima Jaime Astarloa es el más entrañable. El último hombre honrado. Ahí pronuncia la frase de la que quizá estoy más orgulloso como escritor: «Dios no me interesa. No es un caballero».

—@LucretiaBorja: ¿No cree usted que sus heroínas son un tipo de mujer «ideal inalcanzable», normalmente producto de la imaginación masculina?

—Se equivoca, señora mía. Todas mis heroínas son reales. Si no, habrían sido imposibles. Hay mujeres que no se pueden inventar.

—@AMG_recruiter: ¿Hay alguna razón por la que las mujeres en tus novelas sean tan complejas (a veces malas)?

—No son malas. Usted lo ha dicho. Son complejas. La lucidez implica complejidad. Soldados lúcidos, perdidos en territorio enemigo.

—@rachelgreen20: Yo lo pasé muy mal leyendo El pintor de batallas y todavía me duele al recordarlo. Me dejó usted hecha polvo.—Pues no vea yo, que lo escribí. Y antes me lo calcé entero durante 21 años. Pero estoy contento de ese libro. Mucho. Nunca fui tan sincero como en esa novela. Y no volveré a serlo.

—Publicado en el año 90, cómo pasa el tiempo. Me dio muchas satisfacciones esa novela. La primera que publiqué en el extranjero. La acabé de escribir, me fui a cubrir la primera guerra del Golfo, y al volver ya iba muy bien. En cierto modo, cambió mi vida. Me abrió la puerta a otros libros. Me dio confianza como autor. Me hizo independiente económicamente. Nunca esperé nada de eso. Debo mucho aLa tabla de Flandes. Mi primer éxito internacional. Mi primera incursión por la cultura como enigma. Y el ajedrez.

—@YuririaSierra: ¿@TeresaMendoza inspiró a la Reina del Pacífico o @SandraAvila inspiró La Reina del Sur?—Me temo que no. Era otra. Digamos que para bautizarla se inspiraron en la mía. Me halaga, pero no me gusta. Sandra Ávila nada tiene que ver con La Reina del Sur. Le pusieron Reina del Pacífico por influencia del libro. Sólo eso.[Sobre El tango de la Guardia Vieja]

—Toda la mañana y parte de la tarde dándole a la tecla. Lo dejo por hoy. La nueva novela avanza, a su paso. Tres capítulos y medio llevo. Al principio parece imposible, pero siempre acaba uno por es-cribirlo todo. Me quedan al menos 10 capítulos y un año y medio de curro. En fin. Todo llega. Lo bueno y lo malo. Espero que con esta novela sea bueno.

—@jsanz: Los libros que has escrito también los has vivido, ¿no?

—Nadie pone lo que no tiene. Ni en el amor, ni en la amistad. Ni siquiera en una borrachera. Al escribir novelas pasa lo mismo. Creo.

—@jamarglez: ¿Qué le empujó a convertirse en reportero de guerra? Leí Territorio Comanche y El pintor de batallas, y parece odiar ese modo de vida.

—Quería vivir y confirmar lo que había leído en los libros. Y a ratos, sí. Por eso escribo novelas ahora. Para hacer balance de todo aquello. Mientras fui joven y cruel, todo fue bien. Pero no siempre se es joven. Lo demás vino solo e inesperado. Una vez allí descubrí mi propia vida y mis propios libros.

—@salva_sancha: La tabla de Flandes me impresionó. Siempre me he preguntado qué valoración hace usted de ella, en el conjunto de su obra.

—@PericoDame: Don Arturo @perezreverte, en 15 años #Eva es la primera novela escrita por usted que mi mujer no me regala el día de publicación. ¿Se acabó el amor?

—Lo preocupante sería que se la hubiera regalado a otro. Suerte y un abrazo.

—@ReplicanteBueno: Pues, por favor, maestro: podría mirar a ver si tuviera por ahí dentro la segun-da parte de Sidi... Es que lo he devorado... Me he quedado con muchas ganas de unos cientos más de sus páginas... Gracias.

—Confíe en mí. No será Sidi II, pero confíe en mí.