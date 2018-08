Lucía Etxebarría acaba su veraneo linchada (digitalmente) tras ser acusada de llamar «Vulgaria» a Asturias La escritora rechaza tajantemente esta acusación y subraya que se han malinterpretado las palabras de su relato literario en Instagram

Las vacaciones de Lucía Etxebarría por Asturias han tenido una repercusión mayúscula por varias polémicas que se han generado a propósito del testimonio de sus andanzas por el norte, hasta el punto de que estos días de ¿asueto? han terminado con linchamiento (digital). Y es que numerosos usuarios le desean que no vuelva por allí, lugar en el que ha veraneado muchos años. ¿Por qué? Algunos usuarios de Twitter la acusan de llamar «Vulgaria» a Asturias.

La escritora, que vivió la tensa situación de ser increpada en un restaurante junto a su hija («uno de los momentos más desagradables de mi vida») y que había sido duramente criticada por sus propias críticas (entendidas como fallidas) al mundo taurino, ha escrito un relato literario en el que habla de «Vulgaria del Norte», que es lo que se ha interpretado como Asturias, y «Vulgaria del Sur», que sería León.

El texto en cuestión, que ha sido borrado de Instagram por Etxebarría, ha sido capturado y es este:

Lo ha retirado de su Facebook, pero no pensó en las capturas de pantalla. Ahora que vuelva a decir que La Nueva España también ha mentido con lo de "Vulgaria", etc. pic.twitter.com/mmpLoXUZ35 — Lucía Fronteriz Ruiz (@LFronteriz) 25 de agosto de 2018

Ella rechaza que se refiriera a Asturias, aunque el texto se acompañara con una foto de esa tierra, de Tapia de Casariego concretamente, en un relato de clararmente de corte literario y que ella subraya con vehemencia que se ha malinterpretado. «A quien pueda interesar. No ha habido jamás un "parte de quejas" respecto a Gijón, ni he insultado jamás a Gijón. Basta con mirar el TL para comprobarlo. No he llamado Vulgaria a Asturias y @lanuevaespana ya ha retirado esa noticia», tuiteaba.

La conocida escritora escribió una carta incluso a «La Nueva España» en donde explica con más detalle el asunto.

«No, jamás he llamado Vulgaria a Asturias. Si es usted uno de los que ha recibido una captura de pantalla con un texto y ha decidido que ese texto se refiere a Asturias solo porque hay una foto de Tapia de Casariego, debo explicarle que el texto se ha extraído de mi perfil de Instagram. En mi perfil de Instagram hay siempre fotos y textos y normalmente el texto poco tiene que ver con la foto. Y, de hecho, se dice a menudo 'ya sabéis que los textos no tienen que ver con las fotos'. En numerosas ocasiones hay fotos mías o de mi hija y van acompañadas de un cuento. En este caso elegí la foto de la gaviota por su carga simbólica, no porque creyera que nadie fuera a reconocer el lugar. El texto no trata de Asturias. Ya sé que usted no lee mi perfil de Instagram, pero llevo promocionando a Asturias en mis stories durante diez días sin cobrar un duro por ello. Otras instagrammers lo hacen. Yo no. Yo he pagado religiosamente cada uno de los hoteles en los que me he alojado, cada uno de mis desayunos, comidas y cenas, así como los de mi hija, No me han invitado nunca. No he usado mi fama para conseguir nada gratis, como es el caso de la mayoría de las instagrammer o influencers. ¿Para qué iba a promocionar a Asturias y luego hundirla? Y, sobre todo, una persona como yo que lleva 30 años de carrera como periodista en la que he criticado a políticos poderosos con nombres y apellidos, al lobby taurino, a marcas comerciales, a quien fuera menester (y se ha buscado serios problemas por ello), si quisiera criticar a Asturias ¿para qué iba a usar una fábula?».

La participante de «Ven a cenar conmigo» y «Campamento de verano» también ha tuiteado acerca del linchamiento que está recibiendo por este texto y que ella trata de aclarar su interpretación.

Con tal de ganar un minuto de fama y unos cuantos clicks aquí este descerebrado me ha enviado la mayor oleada de odio que he recibido en años. Yo no he dicho nada malo sobre Asturias. De hecho, me encanta Asturias. https://t.co/NhP51cAmnu — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 24 de agosto de 2018

Según recoge «La Voz de Asturias», Etxebarría espera que el asunto no tenga mayores consecuencias porque le gustaría volver a Asturias. «Mi mejor amigo es de Oviedo (y basta con seguir mis perfiles para verlo a menudo). Varias de mis amigas residen en Gijón. Llevo viniendo a Asturias desde los 4 años». Y, respecto a la interpretación real de su texto, dice lo siguiente: «El texto es una fábula que pretende hablar sobre el turismo y la masificación. Como hay unos puntos de 'gente guapa' que marginan a otros puntos de 'gente no guapa'. En el caso de Asturias, por ejemplo, hay una clara diferencia entre Occidente y Oriente. Uno está mucho más promocionado que el otro. Uno es mucho más caro y mucho más masificado. Porque en uno no hay playas conocidas ni 'gente guapa'. Como llevo años viniendo a Asturias puedo jurar, por ejemplo, que siendo Las Hoces de Entrepeñas mucho más barato que cualquier otro sitio no es más feo que cualquier otro lugar muy promocionado».

Además, hay que decir que la Etxebarría también ha recibido el apoyo y comprensión de otra parte de los usuarios de esta red social, como es el caso del cantautor Nacho Vegas, asturiano, por cierto, y que se ha posicionado del lado de la escritora.