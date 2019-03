Juan Manuel de Prada carga contra los colegios bilingües en inglés: «¿Quién sostiene este invento calamitoso»? El escritor fue invitado a dar una charla a unos estudiantes de bachillerato y descubrió que profesores y alumnos eran contrarios a esta práctica

ABC Actualizado: 04/03/2019 11:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El escritor Juan Manuel de Prada, columnista de este periódico y del suplemento XL Semanal, es conocido por ir siempre por libre y no tener pelos en su pluma para hacer observaciones, aunque sea a contracorriente, sobre los aspectos que merecen su atención. Y en este caso pone el foco y carga contra los colegios bilingües, que, sobre todo, son en inglés.

En «Asnos bilingües», su tribuna del pasado domingo en el «XL Semanal», el que ganara el premio Planeta en 1997 escribe:

«Hace poco fui invitado por los profesores de un instituto de Torre Pacheco a impartir una charla a los alumnos de bachillerato. En algún momento de mi intervención me permití algunas ironías contra la ‘educación bilingüe’. Y, para mi sorpresa, me tropecé con la complicidad alborozada de los chavales. Luego me fui a comer con los hospitalarios y amabilísimos profesores del instituto. Durante la sobremesa, volvió a salir el asunto de la fiebre del bilingüismo y pude comprobar que todos ellos eran contrarios a esta lamentable práctica educativa. Y me marché de Torre Pacheco pensando: "Si a los chavales no les gusta que les expliquen la biología o la geografía en inglés y a sus profesores tampoco, ¿quién sostiene este invento calamitoso?"».

A partir de aquí Juan Manuel de Prada razona por la vía de los alumnos y también por la vía de los profesores porque considera que es nocivo este tipo de educación para nuestro país, además de «rebajar la consideración que merecen las lenguas maternas como forma de expresión de nuestra identidad... Esta introducción del bilingüismo en la escuela obedece a la admiración palurda que nuestra clase política profesa a todo lo que huela a anglosajón».

Así por la parte de los alumnos considera que las consecuencias de este modelo educativo son las siguientes: «Al final del curso, sus alumnos no habrán aprendido nada de geografía ni de biología; y, en cambio, tendrán la cabeza llena de palabros absurdos que olvidarán a los pocos meses, por falta de uso. Tal vez esos alumnos lleguen a chapurrear un inglés comanche; pero serán unos perfectos indocumentados en las disciplinas que les enseñaron en esta lengua».

Y también se acuerda de profesores. «Y no entendemos la razón por la que un óptimo profesor de Matemáticas o Historia deba ser sustituido por un mediocre profesor que, sin embargo, habla estupendamente inglés».

Lean el artículo completo pinchando en este enlace.