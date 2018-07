James Rhodes: «El sistema legal español me hace vomitar» El músico ha cargado contra la justicia española a través de su cuenta de Twitter después de conocer la sentencia de un caso de abuso sexual

Hace poco más de un año, cuando se mudó a Madrid, el pianista James Rhodes no podía imaginarse que acabaría convertido en una suerte de estrella de Twitter en España. Desde sus meriendas hasta su aprendizaje del castellano, el músico lo convierte todo en material con el que alimentar a sus seguidores, que ya ascienden a más cien mil.

Como en sus libros –«Instrumental» y «Fugas», hasta la fecha– su tono se caracteriza por el uso del humor y la ironía, por una celebración de la vida y de España, que le ha salvado la vida, tal y como confesó a ABC hace unas semanas. Sin embargo, este tono se vuelve grave y crítico cuando toca temas como los abusos sexuales.

Él, que fue víctima de violaciones entre los cinco y los nuve años, aboga por una legislación más dura y por la concienciación de la sociedad al respecto. Así lo ha mostrado en sus memorias («Instrumental») y así lo mostró ayer en Twitter después de conocer la noticia de una sentencia por abusos sexuales. «Yo amo España. Todos ustedes saben esto. Pero su sistema legal me hace querer vomitar», escribía en la red social.

Yo amo España. todos ustedes saben esto. pero su sistema legal me hace querer vomitar. desgracia después de la desgracia después de la desgracia. ¿Cuándo cambiarán las cosas...? No tengo palabras suficientemente fuertes para describir el horror de esto. https://t.co/rIBXnCngcD — James Rhodes (@JRhodesPianist) 26 de julio de 2018

Al tuit le siguieron más de un centenar de respuestas de sus diferentes seguidores,muchas de las cuales le invitaban a informarse mejor del caso y sus matices judiciales.

Más tarde, el pianista insistía en su malestar con la decisión judicial. «No sé cómo pero voy a hacer que mi puta misión sea cambiar esto. No me importa cuánto tiempo me tome o lo que tengo que hacer, pero lo haré. Lo juro», sentenció.