Encuesta ¿Cuántas tildes eres capaz de poner correctamente? Demuestra tus habilidades ortográficas en este test con los errores más comunes de acentuación

Emplear de forma correcta las normas de acentuación es uno de los problemas más comunes a los que se enfrentan los usuarios de la lengua española. Lo primero que hay que tener en cuenta es la diferenciación entre acento y tilde, ya que no siempre van de la mano y precisamente es esa distinción la que se recoge en dichas normas que tantos quebraderos de cabeza nos producen. Además, existen excepciones a la regla que también hay que conocer, por lo que no siempre es tan fácil como a priori podría parecer. Por ejemplo, tal y como indica la Fundéu, palabras como 'heroico' o 'continuo' no llevan tilde aunque pensemos que sí de forma natural.

Para que puedas comprobar si realmente controlas todos estos factores y sabes ponerlos en práctica, te proponemos un test de acentuación que recoge algunas de las confusiones más habituales para poner a prueba tus habilidades ortográficas:

Si has acertado correctamente a todas las preguntas, ya puedes considerarte un experto en la parte de acentuación de nuestra querida lengua española. Y si te ha gustado el reto, puedes probar en nuestros otros tests sobre el uso del español y sobre el laísmo, leísmo y loísmo.