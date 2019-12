Carmen Calvo insiste y la RAE aborda el lenguaje inclusivo en la Constitución Mañana será el primero de dos Plenos consecutivos sobre el informe realizado por cuatro académicos, dos hombres y dos mujeres, sin votos particulares

En medio de las actuales negociaciones en los límites constitucionales para la formación de un Gobierno «inclusivo» con Unidas Podemos y los independentistas de ERC, mientras el Ejecutivo sigue en funciones desde el 28 de abril (227 días), la insistencia de Carmen Calvo ha logrado que la Real Academia Española (RAE) analice en dos Plenos (mañana y el día 19) la conveniencia de reformar la Constitución para dotarla de un lenguaje inclusivo y/o desdoblado, si se considerase necesario. La vicepresidenta, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, en funciones, insistió en una de sus últimas visitas a la RAE en la necesidad de retomar el asunto, que el ciclo electoral y la inestabilidad política habían aconsejado meter en un cajón, y arrancó de la institución la promesa de abordarlo antes de acabar 2019.

Mañana se celebrará el primero de dos Plenos monográficos en los que los académicos debatirán el borrador del informe que ya existe y que se preparó por la polémica petición de Carmen Calvo nada más llegar al Gobierno, en julio de 2018. Ese informe, realizado de manera paritaria por dos académicas, Paz Bataner e Inés Fernández Ordóñez, y dos académicos, Ignacio Bosque y Pedro Álvarez de Miranda, no se aparta un ápice de la ortodoxia gramatical, según comentan a ABC fuentes de la institución. Sin embargo, es difícil, según las mismas fuentes, que la votación final sobre el dictamen tenga lugar antes de finales del mes de enero.

En julio de 2018 la polémica estuvo marcada por la insistencia de la vicepresidenta para cambiar el texto constitucional -según manifestaba entonces Calvo- porque «el masculino universal no engloba al femenino». Convertida en lingüista avant la letre Calvo advirtió también: «Es el momento de que la Constitución tenga un lenguaje respetuoso con ambos géneros, solo tiene lenguaje masculino y eso no se corresponde con una democracia desarrollada. Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la Constitución», criticó. Por ello, aseguró que «se trata de evaluar el lenguaje de la Constitución en términos democráticos, yo consideré a la RAE suficientemente importante para respetarla y pedirle asesoramiento». Lo cierto es que las Academias, por sus estatutos, tienen obligación de elaborar los dictámenes que el Gobierno solicite.

Pero lejos de esos términos políticos de Calvo, la Real Academia Española ha realizado un informe técnico y neutral basado en la norma aceptada por todos los hablantes. En el «Libro de estilo de la lengua española» publicado por la RAE, la institución dio pistas claras de por dónde va su opinión: considera innecesarias todas las variables del doble género (los inclusivos «todos y todas», «todxs», «todes» o «tod@s») y deja claro que el género masculino, «por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos».

Después de la primera petición de Carmen Calvo, la RAE puso en marcha el informe «Lenguaje inclusivo y Constitución», que fue concluido en primavera de este mismo año. La RAE decidió paralizar el asunto en marzo pasado, tras la convocatoria de elecciones. «Solo quedaba debatirlo en el Pleno para poderlo aprobar, pero la petición inicial se basaba en que se estaba preparando una reforma de la Constitución de la que se hablaba mucho entonces. Sumando que se dejó de hablar de ese proyecto de reforma de la Carta Magna y que el Gobierno emprendió el ciclo electoral del que todavía casi un año después no hemos salido, dejamos el borrador y no volvimos sobre el», reflexionan desde la institución. Hasta que Calvo volvió a la RAE y pidió el dictamen de nuevo.

El debate de mañana será tan intenso como los académicos quieran. En julio de 2018 hubo incluso quienes amenazaron con abandonar la RAE si la institución cambiaba de criterio, como Arturo Pérez-Reverte. Ese extremo ahora parece descartado. «Lo que el borrador hace es exactamente lo que se ha pedido: explicar si el lenguaje de la Constitución es inclusivo o no», advierte un importante académico. «El problema es que las mujeres que entienden que el lenguaje inclusivo es desdoblar todos los sustantivos y adjetivos saben bien que las menciones de la Constitución a los españoles y los ciudadanos incluyen a las mujeres», añade. ¿Es una explicación suficiente para la vicepresidenta?

Desde luego el debate sirve también como una tupida cortina de humo en un momento de tensión política y constitucional debida a las negociaciones para el nuevo Gobierno calificado como «Frankenstein» y negociado con líderes políticos condenados por sedición, como Oriol Junqueras. Un debate de esos que tienen capacidad para borrar de la actualidad algunos temas incómodos.

«La Academia hará algo razonable», tranquiliza una fuente, consciente de los peligros de este debate, y la proyección internacional que sus decisiones tienen para el ámbito del idioma. «Si la RAE es consultada para saber si la Constitución está bien o mal redactada, con mucho gusto lo estudiamos. Si es para solicitar un impulso de la Academia para que haya cambios en el lenguaje, tengo que decir que eso no nos corresponde», concluye.

Calvo anunció que llevaría el informe a la Comisión Constitucional y a la de Igualdad del Congreso en 2018. «Una vez aprobado y entregado, puede hacer con el informe lo que le parezca conveniente», confirman ahora en la RAE.