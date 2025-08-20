Suscribete a
ABC Premium

Toda la vida en la Tierra es el resultado de un puñado de 'explosiones' de nuevas especies

La mayor parte de la asombrosa biodiversidad del planeta no llegó a ser lo que es de forma gradual, como se pensaba

Una sola regla explica cómo se distribuye la vida en la Tierra

Yggdrasill, el árbol que conecta los nueve mundos de la mitología nórdica, dibujado por Friedrich Wilheim Heine en 1886
Yggdrasill, el árbol que conecta los nueve mundos de la mitología nórdica, dibujado por Friedrich Wilheim Heine en 1886 archivo
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde los no tan lejanos tiempos de Darwin, Lamarck y Wallace, la ciencia nos ha enseñado que la vida no es algo estático e inmutable. Muy al contrario, las especies surgen, se diversifican, evolucionan, dan lugar a especies nuevas y, en la mayoría de ... los casos, se extinguen, impulsadas por la selección natural. Un proceso lento, gradual, interminable, fruto de la suma de miles de imperceptibles mutaciones a lo largo del tiempo. En 'El origen de las especies', en efecto, Charles Darwin nos legó la idea de un árbol de la vida que se ramifica lenta y pacientemente a lo largo de eones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app