La revista 'Science' retira quince años después el polémico estudio de la bacteria que vivía del arsénico

El 2 de diciembre de 2010, 'Science', una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, publicó online un estudio que causó un gran revuelo mediático y una fuerte controversia. La investigación anunciaba el descubrimiento de una nueva forma de vida, una bacteria hallada en el lago Mono en California que crecía incorporando arsénico, uno de los peores venenos del mundo, a su ADN. La NASA, que financió el trabajo, lo presentó en una rueda de prensa a bombo y platillo como una prueba de «vida arsénica», un gran avance en la astrobiología. Quince años después 'Science' ha retirado el estudio.

El artículo, firmado por Felisa Wolfe-Simon, del Instituto de Astrobiología de la NASA, y su equipo, fue recibido con escepticismo por la comunidad científica, que de inmediato planteó serias dudas tanto sobre los resultados como sobre la forma en que se llevaron a cabo los experimentos. La avalancha de comentarios llevó a la revista a posponer su publicación en papel hasta el 3 de junio de 2011, cuando finalmente vio la luz junto con ocho comentarios técnicos, una respuesta de los autores y una nota del editor jefe, Bruce Alberts, explicando la decisión y el momento.

Un año más tarde, la revista publicó otros dos artículos que refutaban de manera clara los resultados: demostraban que la bacteria GFAJ-1 era muy resistente al arsénico, pero que no lo utilizaba para desarrollarse en sustitución del fósforo. Es decir, no estábamos delante de un ser viviente único, sino que actuaba como el resto de la vida que conocemos en la Tierra.

Uno de los comentarios técnicos señalaba que los ácidos nucleicos analizados no estaban suficientemente purificados y que los resultados fueron fruto de la contaminación. Sin embargo, 'Science' no retiró el estudio al exculpar a los autores de fraude o mala conducta deliberada. Aunque sigue manteniendo la misma opinión, lo hace ahora, casi quince años después, porque ha ampliado los motivos para retractar un artículo tras consultarlo con el Comité de Ética de Publicaciones (COPE). Así, si los experimentos no respaldan sus conclusiones clave, incluso si no hay fraude ni manipulación, se considera apropiada una retractación.

Por su parte, todos los autores del artículo, excepto uno ya fallecido y otro que no ha querido unirse a sus colegas, han firmado una carta en la que muestran su desacuerdo. «Si bien nuestro trabajo podría haberse redactado y analizado con más detenimiento, mantenemos los datos tal como se presentan. Fueron revisados por pares, debatidos abiertamente y estimularon la investigación productiva», defienden en la misiva. En la misma, recuerdan que «las disputas sobre las conclusiones de los artículos son parte normal del proceso científico» y lo promueven, a veces incluso durante décadas.

Ciencia errónea

César Ángel Menor Salvan, catedrático de Bioquímica en la Universidad de Alcalá no está de acuerdo con la retractación. «Siempre pensamos que la vida basada en arsénico era químicamente imposible y usábamos este artículo como ejemplo de ciencia errónea; incluso lo he usado en clase como caso de estudio para estudiantes, en ejercicios en los que tenían que evaluar por qué el trabajo llegó a conclusiones incorrectas», explica al Science Media Centre (SMC). Pero «no hubo mala conducta, ni falta de profesionalidad por parte de los autores; simplemente, se trata de errores en la interpretación y discusión de los datos experimentales, algo habitual en ciencia y que no tiene nada de malo; al contrario, es una muestra de que la discusión de los resultados científicos funciona y que la ciencia avanza, dejando atrás ideas erróneas o interpretaciones incorrectas«, subraya. »La retracción es tan polémica como el propio artículo y ha dolido bastante en la NASA, donde han luchado durante mucho tiempo para evitarla. Por eso pienso (al revés que muchos colegas) que es excesiva, pues conlleva una carga reputacional negativa que es quizás injusta», añade.

Andrés de la Escosura Navazo, investigador en el Instituto de Investigación Avanzada en Ciencias Químicas (IAdChem) y en el departamento de Química Orgánica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), respalda la decisión de 'Science'. «Si unos resultados parecen conducir a conclusiones que cambian radicalmente el paradigma de una rama del conocimiento, en tal grado que implica la necesidad de modificar los libros de texto, el sistema debe cuestionarlos de un modo todavía más riguroso de lo que es habitual en ciencia», dice. A su juicio, «las expectativas creadas y la mediatización excesiva pueden dificultar ese análisis crítico. Es, probablemente, lo que sucedió en esta ocasión».

'Science' solo quiere acabar la controversia: «Esperamos que esta decisión ponga fin a la historia».