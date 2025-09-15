Suscribete a
¿Estamos a punto de ver explotar un agujero negro?

Un nuevo estudio afirma que existe más del 90% de probabilidades de que eso suceda dentro de la próxima década, lo cual revolucionará la física y nuestras ideas sobre el origen del Universo

Un hallazgo del James Webb sugiere que el Universo podría estar dentro de un agujero negro

La ilustración muestra una serie de hipotéticos agujeros negros primordiales NASA's Goddard Space Flight Center
José Manuel Nieves

El Universo podría estar a punto de regalarnos un espectáculo cósmico sin precedentes: la explosión de un 'agujero negro primordial'. O por lo menos eso es lo que cree un equipo de físicos de la Universidad de Massachusetts Amherst, quienes además aseguran que dicha explosión ... tiene más del 90% de probabilidades de producirse muy pronto, dentro de la próxima década. Si así fuera, el evento daría lugar a toda una revolución en la Física, y nos brindaría las claves para reescribir la historia misma de la creación.

