Suscribete a
ABC Premium

Un hallazgo del James Webb sugiere que el Universo podría estar dentro de un agujero negro

El telescopio espacial ha observado que dos tercios de las galaxias giran en sentido horario, mientras que el tercio restante lo hace en el sentido contrario, un descubrimiento que desafía las teorías actuales y que tiene implicaciones sorprendentes

El mayor hallazgo del James Webb: el telescopio espacial observa, y luego pierde, un planeta cercano a la Tierra

En la imagen del Telescopio Espacial James Webb se observa cómo dos tercios de las galaxias (en azul), giran en sentido horario, al revés que nuestra propia galaxia y el tercio restante (en rojo), que lo hacen en el sentido contrario
En la imagen del Telescopio Espacial James Webb se observa cómo dos tercios de las galaxias (en azul), giran en sentido horario, al revés que nuestra propia galaxia y el tercio restante (en rojo), que lo hacen en el sentido contrario Kansas State University
José Manuel Nieves

José Manuel Nieves

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que el Telescopio Espacial James Webb (JWST) empezó a observar el cosmos en el verano de 2022, nuestra percepción del Universo temprano ha cambiado de un modo radical. Pero uno de sus más recientes hallazgos podría llevarnos aún más allá, incluso a replantear las ... bases mismas de la Cosmología. Y es que puede que nuestro Universo, la realidad en que vivimos, esté confinada en el interior de un agujero negro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app