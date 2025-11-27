Suscribete a
Un experimento con dos monos que se mueven al ritmo de Barry White arroja luz sobre los orígenes del baile

El pequeño estudio, solo con dos ejemplares, defiende que no solo las especies con vocalizaciones complejas, como los humanos o algunas aves, pueden seguir el ritmo musical

La ilustración muestra a uno de los macacos durante el experimento
La ilustración muestra a uno de los macacos durante el experimento
Judith de Jorge

Los humanos bailan, mueven la cabeza, chasquean los dedos, aplauden o golpean el suelo con los pies al ritmo de la música. Es algo espontáneo y universal. Esta habilidad se ha considerado propia de nuestra especie y solo se ha observado en algunos animales con ... aprendizaje vocal, como los loros domésticos, famosos por seguir con la cabeza el compás de una melodía aparentemente sin ningún entrenamiento previo. Pues bien, dos macacos adultos llamados 'Gilberto' y 'Tomás' también pueden hacerlo, golpeando con las manos. Sincronizan sus movimientos cuando suena, entre otros, el tema 'You're the First, the Last, My Everything' (Eres mi primero, mi último, mi todo) de Barry White, después de que sus entrenadores, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, les enseñaran cómo hacerlo con un metrónomo durante un año.

