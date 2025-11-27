Un experimento con dos monos que se mueven al ritmo de Barry White arroja luz sobre los orígenes del baile

Los humanos bailan, mueven la cabeza, chasquean los dedos, aplauden o golpean el suelo con los pies al ritmo de la música. Es algo espontáneo y universal. Esta habilidad se ha considerado propia de nuestra especie y solo se ha observado en algunos animales con ... aprendizaje vocal, como los loros domésticos, famosos por seguir con la cabeza el compás de una melodía aparentemente sin ningún entrenamiento previo. Pues bien, dos macacos adultos llamados 'Gilberto' y 'Tomás' también pueden hacerlo, golpeando con las manos. Sincronizan sus movimientos cuando suena, entre otros, el tema 'You're the First, the Last, My Everything' (Eres mi primero, mi último, mi todo) de Barry White, después de que sus entrenadores, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, les enseñaran cómo hacerlo con un metrónomo durante un año.

Los autores del estudio, publicado este jueves en la revista 'Science', creen que el experimento puede arrojar luz sobre las raíces evolutivas del ritmo y sugieren que este sentido podría estar más extendido en el mundo animal de lo que pensamos, incluso en criaturas sin aprendizaje vocal.

Los macacos no son aprendices vocales, ya que las características acústicas de sus vocalizaciones no cambian según la experiencia social, ni siquiera si se crían durante años con un grupo diferente. En los ensayos, 'Gilberto' y 'Tomás', dos machos Rhesus de 10 y 12 años provenientes de un criadero, escuchaban una de las canciones seleccionadas por los investigadores y eran recompensados cuando seguían el ritmo de forma adecuada. Además del temazo de Barry White, escucharon 'A New England', de Billy Bragg; 'Passe & Medio Den Iersten Gaillar' de Josquin Des Prez, y la pegadiza 'Everyboy' de Back Street Boys.

Noticia Relacionada El origen del beso en la boca: desde hace 21 millones de años y hasta los daban los neandertales Judith de Jorge Un estudio de la Universidad de Oxford indaga en el origen de un comportamiento que compartimos con otros animales, especialmente los primates

La prueba comenzaba cuando el mono ponía una de sus manos sobre una barra de sujeción y aparecía en la pantalla un cuadro amarillo. Entonces, sonaba la música y el cuadro amarillo desparecía, señal para que el mono empezara a golpear con la mano al ritmo de la música. Las canciones tenían tempos -la velocidad de la pieza musical, en latidos o pulsos por minutos (BPM)- de 465 ms, 732 ms y 882 ms, que correspondían a ritmos de 129 BPM, 82 BPM y 68 BPM, respectivamente.

«Los resultados fueron muy sorprendentes porque desde el principio lo animales empezaron a moverse con el tempo de las diferentes canciones que les pusimos», asegura a este periódico Hugo Merchant, coautor del estudio. En efecto, ambos animales desarrollaron ritmos de golpeteo consistentes en todas las canciones, y cuando los autores cambiaron el ritmo de la música, las fases de golpeteo de los macacos también cambiaron, lo que demuestra que estaban sincronizando con la estructura musical en lugar de responder a las señales experimentales, como el cambio de color en la pantalla. Este comportamiento se observó incluso cuando a los monos se les presentó una canción que aún no habían escuchado antes y cuando ya no fueron recompensados por golpear al ritmo.

En otros mamíferos

Los investigadores creen que cuando un animal es capaz de coordinar la percepción auditiva (la capacidad de extraer patrones temporales de un sonido), la predicción (la habilidad para anticipar el ritmo), la acción motora (mover el cuerpo en sincronía con el sonido) y la recompensa, puede sincronizarse con el ritmo musical, incluso si no tiene habilidades vocales complejas. «Los primates no humanos tienen toda la maquinaria en su sistema audiomotor para percibir el ritmo de la música y moverse con esa representación subjetiva de pulso de manera flexible y predictiva», afirma Merchant.

Por eso, el estudio cuestiona la idea de que la sincronización con el ritmo musical es exclusivamente humana o limitada a las especies con aprendizaje vocal. Esto, a su juicio, amplía nuestra comprensión de cómo diferentes especies perciben y responden al ritmo musical y sugiere que el sentido del ritmo podría ser una capacidad más extendida de lo que pensábamos. «Los mamíferos en general podrían tener algunas o todas los elementos de procesamiento audiomotor para seguir el compas de la música, simple y cuando exista un entrenamiento riguroso que recomencé las respuestas en sincronía con el ritmo», dice el investigador.

Sin embargo, el ensayo tiene algunos peros, para empezar su pequeño tamaño. En un comentario que acompaña al artículo en 'Science', Asif A. Ghazanfar y Gavin Steingo, investigadores de la Universidad de Princeton, señalan que los autores fueron «cuidadosos en señalar que las habilidades observadas no son comportamientos naturales: fueron condicionados a través de recompensas externas, no las aparentemente intrínsecas que los humanos experimentan cuando siguen ritmos. Un comportamiento que ha sido condicionado puede no ser equivalente a un comportamiento que surge de manera espontánea».

Ghazanfar y Steingo se cuestionan si estudios como este realmente pueden revelar algo sobre la evolución del comportamiento humano. «Fuera del ámbito de la música, ¿podría un mono entrenado para montar una bicicleta ayudar a entender la evolución humana en relación con el ciclismo? -se preguntan- Estudiar este proceso no descubriría la capacidad oculta de un mono para montar una bicicleta, sino que simplemente mostraría cómo el condicionamiento podría hacer que adopte una habilidad humana adquirida a través de la evolución cultural».

A su juicio, «la habilidad entrenada del mono podría ayudar a identificar las características anatómicas que permiten a los primates montar en bicicleta: manos que pueden agarrar, ojos orientados hacia adelante, proporción de extremidades entre sí, y un cerebro que coordina estos efectores para moverse mientras se equilibra sobre dos ruedas». De manera similar, los autores «muestran que los monos pueden tener ritmo cuando son entrenados, mientras señalan que los monos no tienen ritmo en condiciones naturales. Las implicaciones de sus hallazgos para la evolución de la música siguen siendo insuficientemente teorizadas».