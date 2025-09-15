Suscribete a
Momias de más de 10.000 años halladas en China y el sudeste asiático, las más antiguas del mundo

Investigadores encuentran evidencias de momificación en distintos enterramientos que superan en antigüedad a los de la cultura Chinchorro de Chile, de hace 7.000 años. Los cuerpos fueron secados al humo en prácticas funerarias

La momia de la joven con un diente extra y el corazón intacto que murió acuchillada

A la izquierda, momia de un varón de hace más de 9.000 años excavada en Huiyaotian (Guangxi, China). A la derecha, mujer momificada en el yacimiento de Liyupo, en el sur de China
A la izquierda, momia de un varón de hace más de 9.000 años excavada en Huiyaotian (Guangxi, China). A la derecha, mujer momificada en el yacimiento de Liyupo, en el sur de China Yousuke Kaifu y Hirofumi Matsumura/zhen li
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Un equipo internacional de investigadores ha encontrado evidencias de las prácticas de momificación más antiguas de la humanidad en diferentes enterramientos de hace más de 10.000 años en China y el sudeste asiático. Un ejemplo es la momia de un individuo enterrado en Hang ... Cho, en el norte de Vietnam, hace unos 11.000 años. Estos restos, que fueron secados al humo para su conservación, superan con creces en antigüedad a las momias Chinchorro en el desierto de Atacama, Chile, de hace 7.000 años, consideradas hasta hoy en día las más antiguas, y a las famosas momias egipcias de hace unos 4.500 años.

