Suscribete a
ABC Premium

«Encontrar las primeras estrellas será como abrir la tumba de Tuntankamón»

El astrofísico David Aguado ha recibido un millón y medio de euros de un prestigioso programa europeo para intentar localizar por primera vez las luces más tempranas surgidas en el Universo

Un ingenioso 'truco' permitirá a los astrónomos estudiar, sin tener que verlas, las primeras estrellas del Universo

El astrofísico David Aguado
El astrofísico David Aguado Estela gonzález
Judith de Jorge

Judith de Jorge

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al principio, hace 13.700 millones de años, el Big Bang dio lugar a un universo oscuro y homogéneo, una gigantesca sopa negra de hidrógeno y helio sin una sola luz. Las primeras estrellas no se encendieron hasta unos cien millones de años más ... tarde, lo que se conoce como amanecer cósmico. «Fue uno de los hitos más radicales que transformaron el cosmos», dice David Aguado (Madrid, 42 años), investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Sin embargo, cómo ocurrió es uno de los mayores misterios de la astronomía. Ni los telescopios más potentes han sido capaces de observar esos primeros faros, por lo que se desconoce qué propiedades tenían.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app