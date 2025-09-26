Suscribete a
Descubren al miembro más antiguo del linaje de los denisovanos

Un novedoso método de reconstrucción digital, capaz de corregir las distorsiones del fósil, revela por primera vez la auténtica naturaleza de un cráneo de un millón de años

Denisovanos: los humanos más enigmáticos salen de las sombras

El cráneo Yuxian 2
El cráneo Yuxian 2 Gary Todd/Hubei Provincial Museum
José Manuel Nieves

Desde que fue descubierto en 1990 en la provincia china de Hubei, el cráneo Yunxian 2, de casi un millón de años de antigüedad, ha sido una auténtica espina clavada en el costado de los paleoantropólogos. De hecho, cuando fue desenterrado, apenas un año después ... que el cráneo Yunxian 1, el fósil estaba tan aplastado y distorsionado que resultaba casi imposible de clasificar. ¿Un ejemplar de Homo erectus? ¿O quizá un primitivo ancestro de Homo sapiens?

