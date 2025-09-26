Descubren al miembro más antiguo del linaje de los denisovanos

Desde que fue descubierto en 1990 en la provincia china de Hubei, el cráneo Yunxian 2, de casi un millón de años de antigüedad, ha sido una auténtica espina clavada en el costado de los paleoantropólogos. De hecho, cuando fue desenterrado, apenas un año después ... que el cráneo Yunxian 1, el fósil estaba tan aplastado y distorsionado que resultaba casi imposible de clasificar. ¿Un ejemplar de Homo erectus? ¿O quizá un primitivo ancestro de Homo sapiens?

Ahora, y gracias a un novedoso método de reconstrucción digital, capaz de corregir las distorsiones del fósil, un equipo de investigadores chinos capitaneados por Xiaobo Feng, de las universidades Normal de Hanjiang, Shanxi y la Politécnica de Hubei, ha revelado su verdadera identidad, una que podría obligar a redibujar una buena parte de nuestro árbol genealógico. Y es que, lejos de ser un Homo erectus, el ancestro humano que poblaba Asia en aquél periodo, Yunxian 2 podría pertenecer a una rama temprana de un linaje mucho más cercano a nosotros: el que incluye a los enigmáticos denisovanos, y al recientemente descubierto Hombre dragón (Homo longi). El trabajo se acaba de publicar en 'Science'.

Un tesoro y un rompecabezas

Para entender la importancia del descubrimiento, debemos retroceder hasta 1989-1990, cuando los científicos desenterraron dos cráneos (Yunxian 1 y Yunxian 2) en el yacimiento de Quyuanhekou, en la cuenca de Yunxian, provincia de Hubei. (Años más tarde, ya en 2022, a apenas 30 metros de distancia apareció un tercer cráneo, que fue llamado Yunxian 3).

Ambos cráneos eran, a la vez, un tesoro y un rompecabezas. Yunxian 2, además, con una antigüedad de entre 800.000 y 1,1 millones de años, estaba casi completo, pero también en un estado de conservación deplorable. La presión de los sedimentos a lo largo de cientos de miles de años lo había aplastado y deformado de tal manera que sus rasgos originales eran prácticamente irreconocibles. Los expertos podían intuir que se trataba de un ser humano arcaico, pero su fisonomía precisa y, por tanto, su lugar en el árbol evolutivo, escapaban a cualquier análisis tradicional.

Hasta ahora. Usando tomografía computarizada (TC) de alta resolución, Feng y su equipo obtuvieron, capa por capa, una 'radiografía' tridimensional del cráneo. La técnica permitió a los investigadores, por primera vez, ver el fósil 'desde dentro', ignorando las distorsiones superficiales causadas por el tiempo. Después, y una vez que tuvieron un modelo digital inalterado, aplicaron complejos algoritmos de reconstrucción, una suerte de 'cirugía virtual', para corregir el aplastamiento y devolver al cráneo a su forma original.

Una gran sorpresa

Cuando la forma real de Yunxian 2 emergió por fin en pantalla, Feng y sus colegas se llevaron una sorpresa mayúscula. El cráneo, en efecto, no se parecía en nada al de un Homo erectus, sino que exhibía una combinación de rasgos que no terminaba de encajar con ninguna clasificación existente. Por un lado, en efecto, presentaba características arcaicas, como un hueso frontal bajo y un grueso arco superciliar, propios de homínidos más antiguos. Pero, por otro, mostraba rasgos derivados que lo conectaban con especies posteriores, como Homo sapiens, la nuestra. Entre esos rasgos, un cráneo más grande, un espacio más estrecho entre los ojos y una glabela (el espacio entre las cejas) más prominente.

Según los análisis filogenéticos, que permiten trazar la historia evolutiva de las especies, la mezcla de características de Yunxian 2 lo sitúa en el clado asiático de Homo longi. Este grupo incluye al llamado Hombre Dragón, un cráneo casi perfecto de 146.000 años de antigüedad, desenterrado en Harbin, también en China, que había sido propuesto como una nueva especie, (Homo longi), y del que se sugirió que era un 'hermano' evolutivo más cercano a nosotros (Homo sapiens) que a los neandertales.

Pero Yunxian 2 va un paso más allá. Su antigüedad, de casi un millón de años, lo convierte en el miembro más antiguo conocido de este linaje. Los científicos sugieren que este antiguo homínido podría representar una forma transicional, una especie que estaba evolucionando rápidamente y que capturó los primeros pasos de la diversificación que finalmente llevaría a la aparición de Homo longi.

¿Un denisovano arcaico?

La conexión de Yunxian 2 con el linaje del Hombre Dragón tiene una implicación aún más fascinante: la de que este linaje podría ser el de los denisovanos, que constituyen uno de los grandes misterios de la paleoantropología. De hecho, conocemos su existencia casi exclusivamente gracias a su ADN, extraído de un diminuto fragmento de hueso de un dedo, de un puñado de dientes hallados en la cueva de Denisova, en Siberia, y de un par de mandíbulas aisladas. Apenas tenemos idea de cómo eran físicamente, pero su material genético ha revelado que se dispersaron por gran parte de Asia y que se cruzaron tanto con neandertales como con los humanos modernos.

La similitud anatómica entre el cráneo de Harbin y los pocos restos dentales de los denisovanos ha llevado a muchos expertos a especular que el Hombre Dragón era, en realidad, un denisovano. Si esta hipótesis es correcta, el cráneo de Yunxian 2, de casi un millón de años, podría ser el primer rastro físico de los ancestros de los denisovanos, un linaje que coexistió durante mucho tiempo con los neandertales y con nuestros propios antepasados. Todo lo cual nos pinta un panorama del Pleistoceno medio en Asia mucho más complejo y poblado de lo que se creía: un 'mosaico' de linajes humanos, cada uno con sus propias peculiaridades, adaptándose, compitiendo y, en ocasiones, mezclándose entre sí.

Lejos de la evolución lineal que hasta hace poco se enseñaba en las escuelas, fósiles como Yunxian 2, que desafían toda clasificación, insisten en mostrarnos un planeta lleno de 'humanos arcaicos' con una asombrosa variedad de formas físicas. Una historia compleja y con múltiples personajes, cada uno dejando su huella en el camino que finalmente condujo a nuestra propia especie.