José Ignacio Latorre «Todo hace prever una guerra en torno a la computación cuántica» El catedrático de Física teórica y uno de los expertos españoles más importantes en física cuántica advierte sobre las consecuencias éticas de la computación cuántica

Patricia Biosca Madrid Actualizado: 24/10/2019 12:41h

Para José Ignacio de la Torre, catedrático de Física teórica de la Universidad de Barcelona, director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual y uno de los investigadores españoles más reconocidos en el campo de la física cuántica, el nuevo estudio de Google proclamando la supremacía cuántica supone un «un salto cualitativo, sin lugar a dudas». Sin embargo, el autor de «Ética para máquinas» (Ariel) advierte aquello de que «un gran poder conlleva una gran responsabilidad», y señala que el debate ético debe estar presente en toda la evolución de la nueva era cuántica.

¿Estamos realmente ante un hito tecnológico?

Google ha hecho el anuncio oficial: ha logrado construir un ordenador cuántico de 53 qubits y con él ha logrado hacer un cálculo que no tiene ninguna utilidad pero que no es reproducible por ningún ordenador clásico, según la compañía. En el artículo hay avances muy notables desde el punto de vista de la construcción del ordenador cuántico que son realmente impresionantes.

¿Qué opina de la carrera con IBM?

Atender a la lucha entre Google e IBM sería perder el foco de lo que está pasando realmente. Porque estamos llegando a un nivel tecnológico tan avanzado que hemos logrado hacer que la materia en su nivel más básico, donde la mecánica cuántica es la ley, se pueda controlar con un error muy bajo. Eso quiere decir que los ordenadores cuánticos están avanzando con un paso muy firme y que van a llegar a dominar varias áreas relevantes para nuestra economía en pocos años. Sería un error caer en la pequeña carrera entre IBM y Google. Aún así, es cierto lo que dice IBM, pero no se le puede quitar un mérito enorme a lo que ha hecho Google.

¿Cómo percibe la entrada de empresas privadas en el ámbito del conocimiento, que hasta ahora estaba en manos de las universidades?

Por primera vez estamos llegando a ver un nivel de avance tecnológico espectacular en manos privadas. Hay un peligro ético con respecto a cómo va a ser utilizado, con quién, para qué, con qué aplicaciones, con qué supervisión -si es que hay alguna-, y con qué sesgos. Con lo cual, en mi opinión, existe un debate ético que va a aumentar en los próximos años. Y tiene un parangón antiguo con la construcción de la bomba atómica, que nació en manos de un estado y también se debatió acerca de si se compartía o no. Todos sabemos que aquello acabó con una guerra geopolítica espectacular. Y todo hace prever que va a haber una guerra geopolítica en torno a la computación cuántica.

Entonces, ¿la ética tiene que primar por encima del progreso?

Casi nadie habla de la parte ética del asunto. Llegamos a la máquina de vapor e hicimos la revolución industrial pensando solo en los humanos. Y también construimos ciudades increíbles, jornadas de trabajo inmensas y llevamos siglos intentando corregir aquellos errores. Ahora entramos en la era de la inteligencia artificial, en la computación cuántica y a mí me gustaría que hubiese un poco de reflexión. Los gobiernos han de comprender que la tecnología avanzada requiere decisiones éticas y, por tanto, legislación.

«La computación cuántica no tiene mucho sentido a nivel usuario. Es como pensar que como hay ordenadores, no debería haber lápices»

La computación cuántica abre el debate también sobre las aplicaciones futuras. ¿Tendremos ordenadores cuánticos de sobremesa?

No, es cierto que eso no tiene mucho sentido. Porque tenemos suficiente con una hoja de Word o de Excel para hacer cálculos. Es como pensar que como hay ordenadores, no debería haber lápices. Para escribir una nota en casa no te hace falta ordenador. Lo mismo pasa con la computación cuántica. No todos los cálculos hechos por ordenador son tan duros como para necesitar de la computación cuántica. Pero sí los de la química cuántica, por ejemplo. También se abre la puerta a diseñar directamente medicamentos, no hacerlos por prueba y error. Y abre la gran puerta de la criptografía: si un ordenador cuántico rompe los protocolos de criptología actuales hay que cambiar la seguridad de toda la Tierra. Tiene consecuencias trascendentes, pero no necesariamente de utilidad diaria.

¿Qué campos concretos cree que serán los grandes beneficiados?

Serán la química cuántica, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y, en general, todos los procesos de optimización. En todos estos campos va a haber mucho juego cuántico.

Hay quien lo compara con el primer vuelo de los hermanos Wright. ¿Está de acuerdo?

Sí, solo que los tiempos están acelerados. Hoy en día, cuando se demuestra que las ideas son viables, llega el dinero potente de los fondos de inversión serios, como Google, y entonces de repente se aceleran todos los ciclos.

¿El futuro ya está aquí o tendremos aún que esperar?

Nosotros, a la que nos den acceso a esta tecnología, ya tenemos muchas ideas sobre aplicaciones. Yo calculo que en los próximos tres años va a haber un aluvión de progreso. Y que se note en la sociedad, yo calculo que unos diez años. Pero la tecnología cuántica ya está aquí.