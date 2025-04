«Tenemos muy claro que queremos llevar la 'Marca España' muy lejos, hasta el espacio»

Entre clase y clase a los futuros ingenieros españoles, el profesor de universidad Ezequiel Sánchez animaba a sus alumnos a emprender. Un alumno, Raúl Torres , se le acercó y le contó su sueño: crear su propio cohete espacial. «Entonces no pensé que fuese a acabar en este sector», relata a ABC Sánchez más de una década después de aquel episodio. Siempre vinculado a la administración y dirección de empresas, su trayectoria laboral sufrió un giro de 180 grados hace dos años, cuando entró de lleno en PLD Space, la empresa de Torres, en un momento crítico. Ahora, unos 24 meses después, una pandemia y un trabajo titánico, se presenta en sociedad el Miura 1, el primer cohete 100% español ideado en Elche, probado en Teruel y que se lanzará desde Huelva en el segundo semestre del próximo año.

-¿Era de los que soñaba de pequeño con llegar al espacio?

-Siempre me ha parecido un sector con una oportunidad empresarial muy importante. Los periodos de desarrollo son largos, y poder financiar las actividades es complejo, pero según fue avanzando el proyecto nos dimos cuenta de que era posible. Pero la verdad no pensé que pudiera trabajar en este ámbito, no lo había contemplado. Aún así, cada uno desarrolla un rol que nos permite centrarnos cada uno en nuestro terreno -Sánchez en el empresarial, y los fundadores Raúl Torres y Raúl Verdú, en el industrial-.

-¿Cómo entra en el equipo de PLS Space?

-Siempre había estado cerca del proyecto, pero me incorporé hace dos años, cuando había una voluntad de reimpulsarlo. Había habido complicaciones a distintos niveles: la evolución del motor, el desarrollo de tecnología, probelmas internos, de financiación… A mí me piden ayuda de cara al desarrollo corporativo y poder proyectar la empresa a un nivel superior. Ha sido una relación que ha ido evolucionando hasta que me incorporé como presidente ejecutivo y consejero. Está permitiendo también que tanto Torres como Verdú estén más centrados en la parte de operaciones.

-Usted se involucró entonces en un momento difícil…

-Todos los proyectos se encuentran con dificultades. Es cierto que en el desarrollo del motor hubo un fallo catastrófico, el motor explotó. Aquellos restos aún están en Teruel e hicimos público el vídeo de aquel problema. Pero lo superamos desarrollando un programa para identificar las causas y poner remedio. Aunque es algo inherente a esta industria, en la que los riesgos son bastante más llamativos. También coincidió con un momento en el que buscábamos financiación y, además, con la pandemia. Fue la ‘tormenta perfecta’, el punto en el que puedes fracasar o dar un paso adelante y superarlo. Y nosotros lo superamos.

-¿Cómo es ese ‘Cabo Cañaveral’ español de El Arenosillo, en Huelva? ¿Cuáles son las infraestructuras propias de PLD Space?

-Miura 1 se lanza desde El Arenosillo, pero previamente pasa por el banco de pruebas que tenemos en Teruel. De hecho, vamos a ampliarlo con unas instalaciones que nos permitirán hacer cosas que otros competidores aún no pueden hacer. El calendario pasa por seguir testando en suelo desde Teruel y empezar a condicionar el complejo de Huelva. Pero también teniendo en cuenta que Miura 5 -un cohete con una tecnología parecida a la de Miura 1, pero más grande y con mayor capacidad de carga- se lanzará desde Kurú, en la Guayana Francesa. En ese caso también habrá que desarrollar el complejo para que esté listo en 2024, pero estamos en plazo.

-En ambos casos, los cohetes, que son reutilizables, acabarán en el Océano Atlántico.

-Eso es. Se recuperan desde ahí. La diferencia es que en el Miura 1 la distancia a la que caerán los restos será de 70 kilómetros, mientras que en Miura 5 será muy lejos, a unos 900 kilómetros. Estamos trabajando para acortar estas distancias lo máximo posible.

-Ahora mismo está muy de moda el turismo espacial. ¿Se han planteado entrar en este mercado?

-Tenemos una hoja de ruta definida y planificada y, a día de hoy, no se encuentra el desarrollo de este tipo de iniciativas. No descartamos que pudiese ocurrir en un futuro, pero a día de hoy no es algo que tengamos en el radar.

-Entonces, ¿hasta dónde llega vuestra hoja de ruta, al menos de momento?

-Si conseguimos llegar al espacio orbital y suborbital hay un grueso de negocio muy importante desde un punto de vista comercial. Hay otros programas, que tradicionalmente han llevado a cabo agencias aeroespaciales estatales, pero en los que ahora están entrando actores privados. Nosotros de momento no hemos participado, pero no lo descartamos en un futuro. De momento, nos estamos centrando en donde está la carga comercial, pero el sector tiene muchas oportunidades, incluido el transporte de pasajeros.

-¿Hay alguna empresa en España que se dedique a lo mismo? ¿Y en Europa?

-No. En España no. Y en Europa hay entre 6 o 7 operadores, pero nosotros lideramos la industria porque estamos en una fase más avanzada que el resto de competidores. Aún así, tenemos que seguir corriendo y mantener esa ventaja.

-Y, además, tienen muy claro su compromiso con la ‘Marca España’.

-Tenemos un compromiso firme para contribuir al desarrollo de una industria nacional, y habilitar capacidades para Europa. Y tenemos claro que queremos llevar la ‘Marca España’ muy lejos. Hasta el espacio.