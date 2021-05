Space X ameriza con éxito y trae de vuelta a cuatro astronautas

Cuatro astronautas regresaron a salvo a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional el domingo de madrugada en la cápsula SpaceX Crew Dragon, que amerizó en el Golfo de México, según informó la NASA.

Su regreso marcó el final de la primera misión de rotación de la tripulación a la estación de la nave espacial Crew Dragon, desarrollada en asociación entre la NASA y la compañía de cohetes SpaceX de Elon Musk, dijo la agencia en un comunicado.

La tripulación, Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker de la NASA, y Soichi Noguchi de Japón, se había lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el 15 de noviembre, propulsado por un cohete SpaceX Falcon 9.

La cápsula, apodada Resilience por la tripulación, cayó en la oscuridad frente a la costa de la ciudad de Panamá, Florida.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @AstroVicGlover, @Astro_illini, Shannon Walker, and @Astro_Soichi! pic.twitter.com/jEVQMyOgQT