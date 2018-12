Siete curiosidades sobre ti mismo que quizás no sepas

¿Por qué te gusta besar?

Fotolia

Los humanos nos besamos. Y nos sentimos bien cuando lo hacemos. No todos, claro está, porque hay culturas que no lo practican. Eso significa que no está en los genes. Según «Cómo ser humano», existen varias explicaciones sobre esta práctica. Una propuesta es que la primera experiencia de satisfacción, seguridad y cariño del bebé proviene de las sensaciones bucales asociadas al acto de mamar. Además de esto, es probable que nuestros ancestros destetaran a sus hijos mediante una alimentación boca a boca de comida masticada por los progenitores, tal como hacen hoy en día los chimpancés. Otra idea es que nuestros ancestros se sintieron atraídos en primer lugar por los frutos maduros, rojos, y después adoptaron esta atracción con fines sexuales, lo que favoreció una coloración rojiza en los genitales y en los labios.

Lo cierto es que los labios son una de las partes más sensibles del cuerpo, repletos de neuronas sensoriales conectadas con los centros del placer del cerebro. Besarse reduce los niveles de la hormona del estrés llamada cortisol y aumenta los de la hormona «del amor», la oxitocina.

Algunos estudios también apuntan a que el beso podría permitirnos detectar el olor personal de los demás. Nos sentimos más atraídos por el olor corporal de la gente con un sistema inmunitario más diferente del nuestro, con quienes es posible tener descendencia más sana.