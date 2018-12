La NASA, a punto de llegar a Ultima Thule, el lugar más allá de lo conocido

Cuando la NASA lanzó la sonda «New Horizons», en enero de 2006, Plutón era considerado como un planeta y ningún ser humano había visto nunca más que un puñado de píxeles de su superficie. Pero esta sonda viajó durante nueve años y, el 14 julio de 2015, pasó por la cercanía del ya considerado como planeta enano. La nave se afanó en hacer el máximo número de fotografías y mediciones posibles y así reveló que Plutón es un mundo complejo, con calor interno, cubierto por glaciares y con una fina atmósfera.

Este 1 de enero, a las 06.33, hora española, la intrépida «New Horizons» hará otra visita histórica que cambiará los libros de texto y lo que sabemos sobre los orígenes del lugar donde vivimos, el Sistema Solar. La sonda pasará a solo 3.500 kilómetros de MU69 o Ultima Thule, un cuerpo frío y de unos 35 kilómetros de diámetro situado en el cinturón de Kuiper, en los confines del Sistema Solar, a 6.600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Si todo va bien, esta será la visita al objeto más lejano hecha en toda la historia. Además, será la exploración del cuerpo más primitivo hasta la fecha, puesto que se considera que Ultima Thule es un auténtico fósil que ha permanecido inalterado desde que nació nuestro sistema planetario.

«Estamos realmente ilusionados por el hecho de que vamos a visitar una región completamente nueva e inexplorada del Sistema Solar», ha explicado a ABC Henry Throop, científico senior de la misión «New Horizons» e investigador en el Planetary Science Institute en Washington (EE.UU.). «Hay cientos de miles de objetos en el cinturón de Kuiper y son los cuerpos más primitivos de los que tenemos constancia. Fueron formados hace 4.500 millones de años y han estado en el “congelador” desde entonces. Por eso, al visitar MU69 vamos a encontrar algunas de las materias primas con las que se hicieron los planetas y ver el Sistema Solar tal como era hace miles de millones de años».

El cinturón de Kuiper es básicamente un anillo de cuerpos helados situado más allá de Neptuno que recuerda a un campo de escombros. Allí existen miles de millones de cometas y millones de planetesimales, fragmentos de hasta 100 kilómetros de longitud, y también decenas de planetas enanos, como Plutón o Eris. Quizás, lo más interesante de este cinturón de Kuiper es que se conserva casi igual desde que nacieron los planetas.

Por ello, visitar esta zona es crucial para completar el «puzzle» de los orígenes del Sistema Solar. Y de ahí la importancia de recalar en Ultima Thule o MU69: «Nunca nadie ha visto este tipo de objeto. Nunca nadie ha visto algo tan prístino y primordial», ha dicho en Sciencemagazine Alan Stern, investigador principal de «New Horizons».

El nombre de Ultima Thule hace honor a «Thule», un término que aparece en fuentes históricas para referirse a una isla, en un norte lejano e inalcanzable, o a un lugar lugar situado más allá de las fronteras del mundo conocido. Se trata de un pequeño objeto que fue hallado en 2014 por el telescopio espacial Hubble, y del que apenas se conocen un par de datos. Es pequeño, con decenas de kilómetros de diámetro, y tiene un brillo rojizo.

