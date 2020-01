Explican el misterioso zumbido que se escuchó en todo el mundo en 2018

En mayo de 2018 los sismómetros registraron decenas de terremotos cerca de la costa de la pequeña isla de Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. La intensidad era tal que se marcó récord histórico del mayor temblor en la zona, 5.9 en la escala de Richter. La historia se volvió aún más rara cuando el 11 noviembre de ese año los equipos encontraron de nuevo señales de que algo seguía ocurriendo en aquel lugar. Una especie de leve «zumbido» que podía durar hasta 40 minutos, y se propagaba desde Mayotte a todo el planeta. ¿Qué estaba pasando?

La frecuencia a la que se captaba era ultrabaja. Tanto que los investigadores lo compararon con el sonido de una campana bien afinada. Además, las «ondas p» y las «ondas s» que se relacionan con este tipo de eventos eran casi indetectables. Lo extraño es que nadie notaba nada, ni un solo temblor. Pero sí que hubo consecuencias: un día después de recibir por primera vez estos misteriosos zumbidos, el Gobierno francés -al que pertenece Mayotte- informó de que la isla se había deslizado 6 centímetros al este y 3 centímetros al sur. Estudios posteriores constataron que, además, se había hundido 20 centímetros.

This is a most odd and unusual seismic signal.

Recorded at Kilima Mbogo, Kenya ...#earthquakehttps://t.co/GIHQWSXShdpic.twitter.com/FTSpNVTJ9B