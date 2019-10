Coco Gauff Por qué los tenistas de élite pierden ante una niña de 15 años Un estudio revela que la «buena racha» de un jugador, como la que inició Coco Gauff al vencer a Veus Williams, hace que sus contrincantes se sientan amenazados y que empeore su técnica

Coco Gauff es la revelación del tenis este 2019: después de ganar a Venus Williams -quien le sirvió de inspiración-, el pasado mes de octubre se hizo con su primer título WTA. Y aún no ha cumplido los 16 años. Sin embargo, esta meteórica carrera puede estar condicionada por razones que van más allá del buen juego de la joven. ¿Puede que su ascenso meteórico haya pesado para que sus contrincantes jugasen peor? Un estudio de la Universidad de Duke (EE. UU.) así lo afirma.

Publicado este lunes en la revista «Procedings of the National Academy of Sciences» (PNAS), el equipo de investigadores tuvo en cuenta 117.000 encuentros de tenis profesional y más de cinco millones de observaciones de partidas de ajedrez amateur en línea para llegar a esta conclusión: incluso cuando los oponentes están igualados, los jugadores que se enfrentan a alguien con una carrera meteórica obtienen peores resultados.

Para apoyar su teoría, el grupo realizó además pruebas con 1.800 participantes a los que se les sometió a escenarios competitivos en línea. Los resultados continuaron por la misma línea: cuando jugaban contra contrincantes en ascenso, se mostraban mucho más amenazados que si se enfrentaban a participantes que no estaban «en racha». Es decir, que tenían menos posibilidades de ganar si su oponente mostraba un cambio positivo en su rango.

El «status momentum»

A medida que los jugadores suben puestos, empiezan a reunir lo que los científicos han llamado «status momentum», algo así como el «pico» de popularidad, según explica Hemant Kakkar, profesor asistente la escuela de negocios de la Universidad de Duke y autor de la investigación. Pero detrás de este impulso no solo hay mera publicidad, sino que se produce una sensación amenazante no solo para los atletas a su mismo nivel, también para los tenistas profesionales que trabajan de forma psicológica para lidiar mejor con la presión en los partidos importantes.

«Nuestros experimentos sugieren que este episodio se debe a que las personas reflejan las leyes físicas del 'momentum' en su paisaje mental», explica Kakkar. «Por ejemplo, saben que una pelota rodando cuesta abajo seguirá corriendo hasta que alguien aplique una fuerza para detenerla. Hacen la misma gimnasia mental o cálculos mentales para un competidor. Tienden a pensar que la carrera de su oponente seguirá subiendo, así que comienzan a sentirse amenazados y su juego acaba por resentirse».

Concretamente en el tenis, los investigadores encontraron que los jugadores cometieron más faltas dobles cuando se enfrentaron a un oponente con un 'status momentum'. Este tipo de error no forzado sugiere que el juego mental del atleta está fallando, afirman los investigadores.

La diferencia con «estar en racha»

Esta teoría plantea un contrapunto al ampliamente debatido concepto de «hot hand» -el típico «estar en racha»- en psicología del deporte, que sugiere que el impulso positivo de un jugador puede aumentar su propio rendimiento; en otras palabras, un jugador de baloncesto, después de meter una canasta, experimenta un impulso psicológico que hace más probable que las siguientes veces también anote puntos. Sin embargo, aquí se estudia el fenómeno visto desde el punto de vista de los contrincantes.

Los investigadores señalan que aunque el fenómeno se produce, aún existen formas de contrarrestarlo. El equipo señala que las personas que se autoafirmaban elogiando sus propias habilidades y fortalezas antes de un enfrentamiento, tenían menores niveles de amenaza. Por otro lado, también experimentaron algo parecido los jugadores que tenían razones para dudar de la racha de su contrincante.

«Una vez que presenta a las personas algún tipo de duda sobre la veracidad de las clasificaciones, como un error administrativo que afectó las clasificaciones, alivia algunos de los efectos adversos del impulso del oponente», afirma Kakkar. «En general, estamos motivados para pensar de manera más favorable sobre nosotros mismos, por lo que cuando se nos da una razón para dudar de los demás, aunque sea leve, tendemos a pensar que tal vez esta persona no sea tan buena, y eso puede cambiar la forma en que nos sentimos amenazados».