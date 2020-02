Betelgeuse, la estrella que morirá con la supernova más brillante de la historia Su brillo ha caído en los últimos meses y los astrónomos investigan si se debe a que está próxima a su muerte. Desaparecerá de la constelación de Orión con una espectacular supernova

Desde que el hombre existe la estrella Betelgeuse ha estado suspendida en la constelación de Orión, también conocida como el Cazador. Siempre ha sido un grueso punto anaranjado en el hombro derecho de este arquero y una de los objetos más visibles en el firmamento. Por ello se ganó su nombre entre los inuit (Ulluriajjuaq), los persas (Basn) o los árabes (Ibt al-Jauzah), hasta que algo muy similar a su designación actual apareció en las tablas astronómicas de Alfonso X el Sabio, con la forma de Beldengeuze.

Pero Betelgeuse se está desvaneciendo. Desde octubre del año pasado su brillo ha caído tres veces, hasta alcanzar unos niveles nunca vistos en los últimos 150 años. No es extraño que su brillo cambie, porque es lo que se conoce como una estrella semi-variable, en la que la luminosidad sube y baja periódicamente, pero nunca ha sufrido un cambio tan drástico. Por eso, astrónomos de todo el globo se han lanzado a observarla, espoleados por el hecho de que Betelgeuse es una estrella condenada: está en la última fase de su vida y destinada a estallar en una supernova en algún momento entre hoy y los próximos 100.000 años.

«No creo que vaya a ocurrir pronto y, créame, espero no estar equivocado», ha dicho a ABC Miguel Montargès, astrónomo del Observatorio de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica), quien teme ver morir una estrella que lleva estudiando desde 2011. De hecho, este viernes publicó una detallada fotografía de Betelgeuse que ha dado la vuelta al mundo. «Pero esto sería el evento astronómico del siglo, si no del milenio. Sería, sin duda, la supernova más cercana registrada en toda la historia». Por tanto, aunque no será la que más luz emita, sí que será la que más brillante se verá en el cielo, gracias a la distancia.

Desde finales del siglo XIX los astrónomos han observado decenas de supernovas lejanas en otras galaxias, pero las ocurridas en la Vía Láctea o en sus cercanías son más raras. A pesar de todo, la Historia ha registrado muchas de ellas. Los astrónomos chinos dejaron constancia de una veintena; en el año 1006 una supernova muy brillante, situada a más de 7.000 años luz, se pudo ver en grandes áreas del planeta; y ya en 1987 se observó la última de las supernovas «cercanas», ocurrida a 168.000 años luz.

Pero la supernova de Betelgeuse ocurrirá a solo 700 años luz. Será tan brillante que saturará todos los instrumentos actuales. Según los cálculos de los astrónomos, la explosión creará un punto luminoso en el cielo tan brillante como la Luna llena, que hará que los árboles proyecten sombras por la noche. Permanecerá en este estado durante más de tres meses, se verá durante el día durante un año y harán falta dos años más para que, finalmente, la supernova deje de ser visible. Entonces, Betelgeuse desaparecerá de la constelación de Orión para siempre.

«No sería la primera vez que vemos una supernova, pero sería con mucho la más cercana nunca vista», ha explicado a este periódico Daniel Brown, responsable del Observatorio de la Universidad Nottingham Trent, en Reino Unido. «Nos daría una enorme cantidad de información y podríamos observar una supernova en acción». Si hasta ahora se ha podido ver los restos que dejan las supernovas cercanas, esta explosión permitiría ver todo el proceso desde el comienzo y, además, desde una distancia mínima en términos astronómicos.

La pregunta no es si esto ocurrirá o no, sino cuándo y si podremos presenciarlo. Desde hace meses, varios grandes telescopios están examinando la superficie de la estrella para tratar de averiguarlo. Este mismo viernes, Miguel Montargès, publicó los resultados de unas observaciones de emergencia en los que se puede ver cuál el aspecto actual de la estrella. En comparación con una imagen tomada hace un año, Betelgeuse ha experimentado un notable oscurecimiento, que sitúa su brillo actual en un 36%. Además, la parte inferior derecha de su disco está abombado, como se ve en la imagen, a la izquierda de estas líneas.

¿Qué le está ocurriendo? «Los dos escenarios en los que estamos trabajando -ha explicado Montargès- son un enfriamiento de la superficie a causa de una actividad estelar excepcional o bien una eyección de polvo en nuestra dirección». Es decir, puede ser que una parte de la estrella moribunda se esté enfriando, o bien que esté liberando materia capaz de oscurecer su luz.

La vida de las estrellas

Para entender todo esto hay que comprender cómo viven y mueren las estrellas. Por ejemplo, nuestro Sol es hoy una esfera relativamente tranquila y estable, y por sus características es una enana amarilla. En sus entrañas, está creando átomos de helio a partir de la fusión nuclear de átomos de hidrógeno. Pero cuando sus reservas se agoten, comenzará a fusionar otros átomos, cada vez más pesados, hasta gastar sus reservas. Por eso, acabará saliendo de la secuencia principal, la fase estable de su ciclo, y se convertirá en una gigante roja: una estrella hinchada, inestable y condenada a morir. Por suerte para nosotros, de momento tiene por delante unos 4.500 millones de años de vida tranquila.

Pero Betelgeuse no es como el Sol. Ella hace honor a la frase «Vive deprisa, muere joven y deja un bonito cadáver», de la película «Knock on Any Door». Nació hace «solo» 8 u 8,5 millones de años, en comparación con los 4.500 millones del Sol, con el «aspecto» de una gigante azul. Pero ha consumido su combustible tan rápidamente, que ya se está extinguiendo, por lo que se convirtió en estrella supergigante roja en el último millón de años.

De hecho, su vida ha sido tan breve que se puede relacionar con importantes acontecimientos de la Tierra, como la formación del Mar Mediterráneo, tras la crisis salina del Messiniense, o la aparición del Homo habilis. Por otra parte, el Sol es casi tan viejo como la Tierra.

«Betelgeuse se ha estado muriendo desde antes de que fuéramos cazadores-recolectores», ha dicho Héctor Socas, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) experto en Física solar. «La estrella atravesará una fase de hasta 100.000 años de duración en la que fusionará átomos de helio. Más tarde, fusionará carbono durante unos 100 años». Después, fusionará silicio, produciendo hierro. Como no podrá obtener energía de él, Betelgeuse morirá.

¿Cuándo ocurrirá? Tal como ha explicado a ABC Sylvia Ekström, astrónoma de la Universidad de Ginebra (Suiza), que trabaja en modelos para explicar la vida de este tipo de estrellas, no se puede saber, porque se desconoce lo que está ocurriendo en el núcleo de Betelgeuse. «Realmente, no sabemos en qué etapa está. Es posible que ahora esté consumiendo helio, pero podría estar "quemando" otras cosas». Por tanto, como mucho le quedan 100.000 años.

El último acto

Sí que sabemos cómo será su muerte. Hoy es una estrella hinchada, que pesa de 15 a 20 veces más que el Sol y tiene un diámetro 1.000 veces superior: si se pusiera en el centro del sistema solar, la estrella engulliría todos los planetas hasta llegar a la órbita de Júpiter. Pero cuando el hierro se apodere de su núcleo, no producirá energía para mantener su estructura.

«Las estrellas son fruto de una batalla entre la gravedad -generada por su propia masa- y la energía emitida por las reacciones nucleares en su interior», ha dicho Eva Villaver, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid experta en la muerte de las estrellas. Cuando las estrellas agotan su combustible, la energía que emiten cae en picado y la gravedad acaba venciendo: «Entonces, el núcleo de la estrella colapsa en cuestión de minutos».

Se produce una violenta implosión, que en estrellas como Betelgeuse se detienen al llegar a una densidad concreta. Entonces, el núcleo «rebota» y la estrella se expande con un gran estallido, arrojando el material de las capas externas al espacio interestelar y disparando reacciones de fusión nuclear que crean plomo y oro. En un segundo, este estallido libera más energía que el Sol en toda su existencia. El resultado final es una de las explosiones más potentes del universo, una supernova, tan brillante como toda una galaxia. De Betelgeuse quedará una estrella de neutrones, de menos de 20 kilómetros de diámetro, y una inmensa nebulosa, que se expandirá durante milenios. En esta nube de « polvo de estrellas» brillarán los elementos químicos que hoy forman parte de la Tierra y los seres vivos.