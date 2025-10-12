Suscribete a
ABC Premium

Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «La soledad puede acelerar el deterioro tanto como una mala alimentación o la falta de ejercicio»

El divulgador advierte que hay un nuevo factor que adquiere cada vez mayor relevancia en el campo del envejecimiento: el aislamiento psicosocial

El nutricionista deportivo Nacho Company explica el nutriente clave que hay que consumir para tener «diez años más de vida»

Aurelio Rojas, cardiólogo: «El azúcar antes de los dos años afecta al desarrollo cerebral y aumenta el riesgo de diabetes»

Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «La soledad puede acelerar el deterioro tanto como una mala alimentación o la falta de ejercicio»
Sebastián de la Rosa, médico especialista en longevidad: «La soledad puede acelerar el deterioro tanto como una mala alimentación o la falta de ejercicio»
Isaac Asenjo

Isaac Asenjo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La vivencia de lo tedioso es patológica hasta el extremo de relacionarse a la enfermedad. El aburrimiento y la soledad no es pecada minuta. Porque pese a que suene exagerado aquello de morir de aburrimiento, no lo es tanto según la literatura científica. ... Y es que cuanto más aburrido es tu día a día, tu esperanza de vida es más corta.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app