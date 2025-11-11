Silvia Llop, psicóloga experta en parejas: «Una relación no puede sostenerse solo a base de química. Tiene que haber una parte de mental, no puede ser todo emoción»

El mundo de las relaciones amorosas es complejo y profundo. Cada persona lo vive de una manera diferente y, a la hora de estar en pareja, hay diferentes etapas, dificultades y motivaciones que pueden hacer que el romance se mantenga a lo largo del ... tiempo o no.

Aunque cada caso es diferente, en nuestra sociedad suele ser común que las personas busquen tener una relación de pareja duradera y lo más sana posible, algo que, para muchos, puede resultar complicado.

Tanto para los que acaban de empezar un noviazgo como para aquellos que ya llevan varios años de relación, hay una pregunta que puede repetirse mucho en la mente de alguna de las dos partes o incluso de ambos: ¿Cómo sé si estoy con la persona adecuada?

Esta cuestión suele resultar compleja y hacernos reflexionar sobre diferentes aspectos, pero, muchas veces, las prioridades no son claras o no sabemos identificar si tenemos algún problema o cómo de importante es realmente para nosotros dentro de una relación.

Buscando ayudar a resolver esta gran duda, Silvia Llop, psicóloga especializada en el amor y las relaciones ha hablado de ello en el podcast 'Tengo un plan' donde, precisamente, los entrevistadores le lanzan el siguiente planteamiento: «Ante la típica pregunta de cómo sé si es la adecuada, cómo sé si es el adecuado, ¿hay alguna metodología o hay algo concreto que puedas recomendarnos?»

La psicóloga Silvia Llop, sobre cómo saber si estamos con la pareja adecuada

Como tema complejo que es, la psicóloga indica que tiene una especie de metodología que se basa en unos mínimos e imprescindibles que cada persona tiene a la hora de tener una relación de pareja con la que sentirse bien:

«Se trata de los estándares, los estándares, los mínimos que yo necesito para ser feliz a largo plazo en una relación ¿Cómo se define esto? Bueno, primero con tus experiencias previas, o sea, ¿qué ha fallado en mis relaciones anteriores? ¿Qué siento que ha ido bien? ¿Y qué necesito? ¿Cómo soy?», plantea Llop, recalcando que no estamos hechos para encajar con todo el mundo.

En este punto, explica que para marcar esos estándares ella tiene cinco categorías que da en consulta, algo que muchas veces se nos olvida que es bueno hacer, dando a entender que en un mundo lleno de excels y sistemas para categorizarlo todo, en el amor pare que «es magia todo. Es como: 'Un día estás súper enamorada de esta persona y ya para adelante para toda la vida'» ironiza, aclarando que en el amor también debe haber una parte de raciocinio:

«Tiene que haber una parte mental, no puede ser todo emoción. La emoción tiene que estar, claro que sí, te tienes que sentir enamorada de esta persona, pero tiene que haber una parte de: bueno, ¿qué nos aportamos? ¿Y qué me da esta persona? Lo que me da tiene que ser algo con lo que yo pueda vivir» alega.

A esto añade que, en los primeros meses o años es muy común que ocurra que tendamos a ignorar lo que no nos encaja de una persona porque nos hemos enamorado de ciertos aspectos, pero, al pasar el tiempo, esas cosas que no encajaban empiezan a despuntar y a ser importantes porque son nuestros estándares mínimos y, si estos no se cumplen, la relación se derrumba.

«Con lo cual, al principio, los primeros meses o años quizás, puedes ir más o menos andando, pero llega un momento en el que te das cuenta de que no se te está dando algo que para ti es importantísimo», detalla la psicóloga.

Con esto, Llop comenta que si buscamos tener una relación no para algo esporádico, sino para crear un proyecto de vida duradero, «necesitas que haya algo más, porque se tiene que sostener la relación y no puede sostenerse solo a base de química», afirma la experta, sirviendo esto como apoyo a lozs conceptos que da para que nos ayuden, en parte, a saber si estamos con la persona adecuada en el plano amoroso.