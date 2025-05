Marta León, experta en salud hormonal: «El cansancio inexplicable o el sopor después de comer indican que algo no va bien»

El equilibrio de la microbiota está íntimamente relacionado con la salud menstrual, la fertilidad y la entrada a la menopausia. A su vez las hormonas que regulan el ciclo menstrual también están influenciadas por la salud intestinal. Y este círculo virtuoso recuerda que en el organismo todo está conectado y que un desequilibrio puede llevar a otro, y a otro, y a otro... Por eso proporcionar al cuerpo la materia prima necesaria para construir salud es el primer paso hacia este equilibrio que, tal como defiende Marta León (@foodgreenmood), ingeniera química especializada en salud hormonal femenina, se puede conseguir a través de la alimentación.

En su obra 'El equilibrio perfecto' (Lunwerg editores) la autora explora el papel esencial que desempeña el estroboloma, la parte de la microbiota responsable de regular las hormonas, y brinda herramientas para nutrirlo a través de la alimentación, el estilo de vida y el autocuidado.

El cuidado de las hormonas desde la microbiota es un abordaje poco frecuente. ¿Por qué parte de esa base en su obra?

Aunque todos los seres vivos son seres hormonales lo que sucede con las mujeres es que somos estrógeno-dependientes incluso desde antes de la pubertad, pero de forma más acusada después de la pubertad. Y al ser hormono-dependientes hay que tener en cuenta que esas subidas y bajadas influyen en la piel, el cabello, los huesos, la menstruación, la hinchazón y, por supuesto, en la microbiota. La ciencia ya ha demostrado que la microbiota no solo influye en la absorción de nutrientes, sino que también influye en el bienestar hormonal.

Quizá no se había visto así por esa tendencia a ver el ámbito de salud por partes o por compartimentos...

Sí, esa forma de explicar la salud tiene como objetivo entender algo mejor la complejidad del funcionamiento del organismo pero la parte negativa es que puede llevar a pensar que hay zonas inconexas aunque en realidad en el cuerpo humano está todo conectado. Y otra cosa que hemos simplificado es que la microbiota es igual en los hombres y en las mujeres. Pero esto no es así, pues no se tiene la misma salud cardiovascular ni la misma salud digestiva por ejemplo si eres mujer o si eres hombre o si se tiene dominancia estrogénica o no. He querido acercar esas diferencias a las mujeres para que las entiendan por qué, por ejemplo, ante una misma comida su compañero se hincha y ella no y cómo pueden estar mejor a través de consejos, recetas y herramientas prácticas.

¿Cuáles son las señales que indican que existen problemas en la microbiota?

El intestino, que es la sede central de la microbiota (aunque la tengamos en otros muchos lugares también) nos está hablando todo el tiempo. Y aquí hay algunos signos claros. El cansancio inexplicable o el sopor después de comer es un signo que indica que algo no va bien en la microbiota porque no es algo normal.

También es una pista el hecho de no dormir bien. De hecho no descansar bien por la noche es algo que puede estar relacionado con la microbiota y es algo que a menudo se relaciona con el estrés.

La hinchazón abdominal frecuente también puede ser otro signo, así como no ir al baño de forma regular. Algunas personas no tienen por qué ir al baño todos los días pero si van un día a la semana o incluso con menos frecuencia es algo que hay que atender. Y lo mismo sucede si tienen incontinencia y van a menudo. Muchas enfermedades inflamatorias intestinales avisan primero de esa forma, con esos comportamientos tan irregulares. Siempre digo que las heces son las últimas testigos que hablaron con la microbiota y le contaron lo que les pasa.

De hecho en su libro ha hecho una adaptación de la famosa Escala de Bristol sobre el estado de las heces a la salud hormonal femenina...

Si porque a lo largo del ciclo o incluso en otros momentos de la vida como el embarazo o el posparto pueden darse cambios. Eso de que existe un tipo de caca perfecta y universal es matizable en función del ciclo menstrual.

¿Cómo se reconoce a una persona con una buena microbiota?

Es ese tipo de personas que apenas enferma y que en las temporadas de gripe en las que todos los de su alrededor se ponen malos, permanece con salud. Y como todo está interconectado lo más probable es que esa persona vaya bien al baño y también descanse bien por las noches.

En su obra define qué son los probióticos y habla de la pertinencia de incluirlos en el día a día, ¿es necesario suplementarse para ello?

Lo cierto es que es posible incluir probióticos a través de la alimentación porque si uno lo piensa en realidad todas las culturas del mundo tienen fermentados en sus recetas. En España, por ejemplo, están los encurtidos y las aceitunas en salmuera. En Alemania, el chucrut, que además consumen precisamente con alimentos grasos o que son un reto digestivo como son las salchichas. Y en culturas asiáticas está el miso, el tempeh y el kimchi. Y muchos ejemplos más que hacen ver que antes de que supiéramos que existe la microbiota ya se consumían fermentados porque se sabía que sentaban bien. Es algo fácil de incluir en el día a día, pues el kéfir y el yogur, por ejemplo, están a nuestro alcance en el supermercado. Y si hay intolerancia a la lactosa puede consumirse kéfir de agua o incluso kombucha.

En cuanto a los prebióticos, ¿cómo se pueden incluir en el día a día?

Los prebióticos son las fibras con las que se alimenta a las bacterias y pueden aportarse al organismo haciendo una dieta variada. En el libro incluyo un test que permite conocer si nuestra dieta es o no variada, pues lo que sucede es que muchas personas creen que sí que tienen una dieta variada pero en realidad comen siempre lo mismo. En este test pregunto cuántos tipos de fruta diferentes consumes, cuántos tipos de pescados y de carnes, cuántos tipos de cereales y de legumbres... Y la periodicidad con la que se suele incluir otros alimentos como setas, frutos secos.... Hay que dejar de comer siempre lo mismo. La variedad es lo que más enriquece y en una semana es posible transformar completamente la microbiota.

¿De qué manera afectan las emociones a la microbiota?

Mucho, somos seres sociales y no se puede obviar esa parte de nosotros. Hay muchas cosas que no podemos digerir del entorno. En España existe la costumbre de comer viendo las noticias o en el caso de que uno esté fuera y coma solo de hacerlo viendo el móvil. Y eso nos afecta, al igual que las personas de las que nos rodeamos. Un mal ambiente de trabajo, por ejemplo, puede ser devastador par ala microbiota.

A la hora de alimentarnos pensamos en los nutrientes pero no se tienen en cuenta las impresiones, las sensaciones y las emociones. Hay muchas personas que, como me pasaba a mí en la etapa de estudiante, sufrían los efectos de una descomposición en la etapa de los exámenes.

Por eso a lo que invito en el libro es a reflexionar sobre qué parte no alimentaria se nos está indigestando y cómo nos afecta.

Igualmente importante es su aportación en torno a la relación entre el eje intestino-ovario...

Es cierto que gracias a grandes divulgadores cada vez es más conocida y reconocida la importancia del eje intestino-cerebro, pero aún queda dar el paso más allá que es dar visibilidad al eje intestino-ovario.

Hoy se sabe que dentro de la microbiota existe un estroboloma (conjunto de bacterias en el intestino que ayudan a metabolizar y eliminar los estrógenos) o «cuerpo de élite» cuya función es la gestión, reutilización y reciclaje o eliminación de estrógenos. Y ese sistema es tremendamente poderoso. Un ejemplo que pongo en el libro es el que puede dars en el caso de una mujer con endometriosis que tiene una alta receptividad a la dominancia estrogénica- Eso hace que sus endometriomas vayan creciendo y que viva episodios con sangrados abundantes o un estado inflamatorio que resulte difícil de llevar. Pues el hecho de tener un buen sistema de eliminación de estrógenos es algo que puede ayudar a mejorar esa situación. Por eso apunto en el libro que una mujer con endometriosis tiene que cuidar mucho lo que come no solo por el estado inflamatorio que vive sino también porque necesita cuidar ese estroboloma para optimizar las vías de eliminación y que no exista la recaptación de estrógenos.

¿Cuál es la labor del estroboloma?

Tiene la capacidad de metabolizar o eliminar los estrógenos en función de las necesidades. Y esto es algo que también es especialmente interesante en el caso de la menopausia porque cuando los ovarios ya no producen tanta cantidad de estrógenos es aún más importante ese sistema de reciclaje para que ese descenso de estrógenos sea más suave, más paulatino y la experiencia de la menopausia y de su sintomatología sea diferente.

Llevo muchos años trabajando la salud hormonal desde la microbiota y es algo que funciona porque cuando uno cuida su intestino, nunca va a ir a peor, solo a mejor.

Cómo cuidar el estroboloma Incluir fibra natural en la alimentación: Procedente de las frutas y verduras de temporada, de granos enteros (como la quinoa, el arroz o las legumbres) o de setas y germinados

Reducir o eliminar los productos que puedan generar disbiosis bacteriana: Los alimentos ultraprocesados, las harinas refinadas, los refrescos, los azúcares refinados o el alcohol

Evitar el uso innecesario de antibióticos: El uso excesivo de antibióticos altera la microbiota intestinal y su estroboloma. Úsalos solo cuando sea realmente necesario y bajo supervisión médica

Consumir alimentos fermentados en tus recetas: Prepara salsas con yogur o kéfir, incluye chucrut en tu ensalada, toma encurtidos o kimchi como aperitivo o incluso refréscate con kéfir o kombucha

Realizar actividad física regularmente: El ejercicio regular, y más si se practica al aire libre, ayuda a mantener un ritmo circadiano saludable, una mejor motilidad intestinal y una buena salud metabólica

¿Influye la microbiota en la fertilidad?

Desde el descubrimiento del estroboloma y su implicación en el metabolismo hormonal, la perspectiva de autocuidado en fertilidad se ha vuelto más integral y completa. Un estroboloma desequilibrado es capaz de contribuir a que un estado inflamatorio se cronifique, como ocurre en la endometriosis, y alterar el metabolismo hormonal, lo que impacta negativamente en el ciclo menstrual y, por supuesto, en la ovulación. Actualmente se estima que el intestino es el encargado de aproximadamente el 70% de la actividad inmunitaria del organismo. Una de sus principales tareas es distinguir entre agentes inofensivos y dañinos, con lo cual previene una respuesta inmunitaria hiperactiva que podría poner el riesgo la implantación y el embarazo.

