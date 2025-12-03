Suscribete a
ABC Premium
Directo
Nogueras responde a las cesiones de Sánchez: «La posición de Junts no cambia»
El tiempo
Lluvias y nevadas durante el puente de diciembre, según la Aemet

Ángela Fernández, psicóloga, sobre por qué siempre nos ponemos en lo peor: «La incertidumbre genera ansiedad y una gran sensación de pérdida de control»

Esta profesional ha hablado del «sesgo de negatividad» y de la «aversión a la incertidumbre» como las claves para entender qué lleva a las personas a pensar en negativo.

Un doctor por Oxford, sobre el desorden : «Tu habitación es un espejo de cómo habitas tu vida»

Ángela Fernández, psicóloga, sobre por qué siempre nos ponemos en lo peor: «La incertidumbre genera ansiedad y una gran sensación de pérdida de control»
Ángela Fernández, psicóloga, sobre por qué siempre nos ponemos en lo peor: «La incertidumbre genera ansiedad y una gran sensación de pérdida de control»

Maria Sánchez Palomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«Tu cerebro siempre va a preferir ponerse en lo peor antes de no saber qué va a pasar». Así comienza la psicóloga Ángela Fernández ha compartir qué hay tras una costumbre muy humana: pensar siempre que va a ocurrir lo que menos queremos ... que suceda. La terapeuta ha señalado como 'culpables' al «sesgo de negatividad o la aversión a la incertidumbre», algo que se produce por un claro motivo. Para entenderlo hay que ir al pasado, a un tiempo muy anterior: «El cerebro humano está diseñado esencialmente para sobrevivir, no para ser feliz, porque el ser humano en todo momento tenía que saber qué iba a ocurrir para protegerse de los peligros. Por lo tanto, tenía que ponerse en lo peor para protegerse de los peligros».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app