Suscribete a
ABC Premium

Cómo usar la respiración consciente para aliviar la carga mental

La psicóloga Belén Colomina aporta en esta sesión de meditación guiada en audio una referencia para abrazar la calma desde el interior y a través de la escucha del cuerpo

El poder oculto de la respiración: así ayuda a calmar la mente y reducir la ansiedad

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
Las respiración es una herramienta para calmar la mente
Las respiración es una herramienta para calmar la mente
Belén Colomina

Belén Colomina

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Vivimos con la mente cargada de listas, pendientes, diálogos internos, y emociones que muchas veces no terminamos de nombrar. Esa acumulación sutil -y muchas veces constante- genera tensión física, fatiga mental y desconexión emocional.

La respiración consciente es una de las herramientas más simples ... y poderosas que tenemos para reducir esa carga sin tener que resolverlo todo primero. Porque respirar con atención plena es una forma de restablecer la presencia, de calmar el sistema nervioso, y de recordarle al cuerpo que está a salvo, aquí y ahora.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Belén Colomina

Psicóloga sanitaria, psicoterapeuta e instructora de meditación y yoga. Realiza retiros de meditación y desarrollo personal. Docente en el área de la psicoterapia y meditación, y autora de varios libros sobre psicología y mindflulness. Colaboradora de ABC Bienestar.

Belén Colomina

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app