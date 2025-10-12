Cómo usar la respiración consciente para aliviar la carga mental
La psicóloga Belén Colomina aporta en esta sesión de meditación guiada en audio una referencia para abrazar la calma desde el interior y a través de la escucha del cuerpo
El poder oculto de la respiración: así ayuda a calmar la mente y reducir la ansiedad
Vivimos con la mente cargada de listas, pendientes, diálogos internos, y emociones que muchas veces no terminamos de nombrar. Esa acumulación sutil -y muchas veces constante- genera tensión física, fatiga mental y desconexión emocional.
La respiración consciente es una de las herramientas más simples ... y poderosas que tenemos para reducir esa carga sin tener que resolverlo todo primero. Porque respirar con atención plena es una forma de restablecer la presencia, de calmar el sistema nervioso, y de recordarle al cuerpo que está a salvo, aquí y ahora.
En la meditación de esta semana, vamos a acompañar la respiración, dejando que cada exhalación sea una puerta de salida para lo que ya no queremos sostener. No necesitas hacerlo perfecto. Solo estar. Solo respirar. Y permitir que la mente descanse un poco más con cada ciclo.
Ojalá te sea de utilidad.
Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.
Psicóloga sanitaria, psicoterapeuta e instructora de meditación y yoga. Realiza retiros de meditación y desarrollo personal. Docente en el área de la psicoterapia y meditación, y autora de varios libros sobre psicología y mindflulness. Colaboradora de ABC Bienestar.
