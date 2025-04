Eficiencia con calma: cómo lograr tus objetivos sin perderte en el estrés

Vivimos en una época en la que cumplir objetivos se ha convertido en un símbolo de éxito. Es casi una obligación. Nos exigimos ser productivos, eficientes, resolutivos. Llenamos agendas, listas y calendarios con metas, tareas y propósitos. Sin embargo, sabemos que no es lo ... mismo estar activo que ser eficiente. Que no es lo mismo alcanzar metas que sentirnos realizados con ellas. Cuando organizamos nuestro tiempo desde la exigencia, el estrés o el piloto automático, corremos el riesgo de convertirnos en gestores de tareas pendientes y no prestamos la suficiente atención a nuestro verdadero objetivo de vida. Nos perdemos en metas que nos encadenan a un bucle sin fin de prioridades que terminan siendo, a la larga, no tan importantes como pensábamos en el momento.

Por eso, te propongo una forma distinta de acercarte a la eficiencia. Una forma de relacionarte con tus metas y objetivos que parta del autoconocimiento, del respeto por tu ritmo y de una agenda que no solo se llene de cosas por hacer, sino que también deje espacio para ser. No se trata de que hagas menos, sino de que puedas hacerlo de forma distinta, desde el autocuidado y respeto hacia ti. Desde un ritmo regulado que te permita elegir con mayor sabiduría las prioridades del día. La meditación y la atención plena pueden ayudarte a entrenar una mirada más clara hacia tus verdaderas necesidades. A no confundir lo urgente con lo importante. A detectar cuándo estás trabajando desde la motivación o desde la presión, si estás superando obstáculos para ser mejor o si estás en una autoexigencia tóxica. Te propongo dejar de luchar contra el tiempo y empezar a colaborar con él. Porque lograr objetivos no debería ser una forma de alejarnos de nosotros mismos, sino todo lo contrario: una manera de acercarnos a lo que de verdad nos importa. Y para eso, a veces, el primer paso no es hacer más… sino parar. Respirar. Escuchar. Y entonces, desde ese espacio interior, planificar con sentido. Te comparto tres claves para que puedas empezar a organizarte desde la conciencia y no tanto desde la urgencia: 1. Respira antes de planificar Antes de abrir la agenda o la app de tareas, tómate 2 minutos para respirar profundamente. Coloca una mano en tu abdomen y otra en el pecho. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Hazlo de forma lenta, sin prisa. Y responde a esta pregunta: ¿Qué tres cosas, si las hiciera hoy, me acercarían de verdad a mis objetivos? Este sencillo acto regula tu sistema nervioso y te permite entrar en un estado más claro y centrado. Desde ahí, tu planificación será más consciente y menos reactiva. 2. Deja espacio entre tareas Uno de los errores más comunes es encadenar tareas sin pausas. Eso genera saturación mental y fatiga emocional. Planifica 5-10 minutos de transición entre actividades. Realiza pausas conscientes donde moverte, estirarte, tomar agua, cerrar los ojos o simplemente respirar. La pausa no es una pérdida de tiempo, es parte de la eficiencia sostenible. 3. Identifica tus horas doradas Cada persona tiene momentos del día en los que su energía y atención están en su punto óptimo. Pregúntate: ¿Cuándo suelo sentirme más lúcido/a y con más claridad mental? Una vez identificado ese tramo (puede ser por la mañana, a media tarde, o incluso por la noche), reserva ese tiempo para tus tareas más importantes o creativas. No lo malgastes en responder correos o tareas automáticas. Organizarse desde la conciencia no significa hacer menos, sino hacer con más sentido. Cuando conectas tus objetivos con tus valores y tu agenda con tu energía real, no solo logras tus objetivos sino que consigues disfrutar del camino. Video. Cómo encontrar la calma tras unos días de estrés. Te comparto sobre estas líneas una meditación guiada para que puedas entrenar la meditación y reflexionar sobre tus objetivos y agenda: Ojalá te sea útil. Noticias relacionadas Tres meditaciones para mantener la calma conseguida en los días de descanso Belén Colomina

Cómo enfocarse en un objetivo y reducir el ruido mental con la meditación Belén Colomina Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Estrés

Meditación

Ver comentarios (0) Reportar un error