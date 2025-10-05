Cómo aprender a relajar la mente y reducir el estrés meditando en la naturaleza

Vivimos tan conectados a pantallas, agendas y notificaciones, que muchas veces se nos olvida cómo se siente el silencio. Los ritmos naturales nos muestran cómo el silencio forma parte de la sabiduría de la escucha atenta. Cómo el cuerpo pide pausa, cómo la mente necesita calma.

En la meditación de esta semana, te invito a realizar una pausa de siete minutos para volver a ese ritmo más lento, más vivo, más verdadero.

Esta meditación es un momento de autocuidado para respirar distinto. Te invito a cerrar los ojos y dejarte llevar a un prado verde y abierto, donde el tiempo no corre, y donde un lago en calma te espera sin pedirte nada.

Visualizar la naturaleza -aunque sea con la imaginación- nos ayuda a resetear el sistema nervioso, a bajar el ritmo, y a volver al cuerpo como si volviéramos a casa.

Ojalá te sea útil.

