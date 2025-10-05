Suscribete a
Cómo aprender a relajar la mente y reducir el estrés meditando en la naturaleza

La psicóloga Belén Colomina, experta en meditación, explica en esta sesión guiada en audio cómo aprovechar los beneficios del contacto con el entorno natural para reducir la ansiedad

Miedo al cambio: cómo atreverse a probar algo nuevo y desconocido sin abandonar la calma

David Bustamante, sobre su rutina para adelgazar 20 kilos: «Me levanto todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana y hago una caminata de una hora en ayunas»

Cómo meditar en la naturaleza Belén colomina
Belén Colomina

Belén Colomina

Vivimos tan conectados a pantallas, agendas y notificaciones, que muchas veces se nos olvida cómo se siente el silencio. Los ritmos naturales nos muestran cómo el silencio forma parte de la sabiduría de la escucha atenta. Cómo el cuerpo pide pausa, cómo la mente necesita calma.

En la meditación de esta semana, te invito a realizar una pausa de siete minutos para volver a ese ritmo más lento, más vivo, más verdadero.

Esta meditación es un momento de autocuidado para respirar distinto. Te invito a cerrar los ojos y dejarte llevar a un prado verde y abierto, donde el tiempo no corre, y donde un lago en calma te espera sin pedirte nada.

Visualizar la naturaleza -aunque sea con la imaginación- nos ayuda a resetear el sistema nervioso, a bajar el ritmo, y a volver al cuerpo como si volviéramos a casa.

Ojalá te sea útil.

Podemos encontrarnos cada domingo en ABC Bienestar (te pongo aquí el listado de las meditaciones guiadas). Además puedes saber más sobre mi trabajo en torno a los beneficios de la meditación en el libro 'El poder sanador del silencio' (Grijalbo) y en la cuenta de instagram: @belencolomina.

