Cómo entrenar y estirar con la toalla de la playa

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si la toalla es un indispensable para hacer deporte, ¿por qué no usarla en nuestros ejercicios para tonificar brazos o espalda? Ahora en verano, que solemos llevar una playa tumbarnos en la playa, se acabaron las excusas para no entrenar. No hará falta si quiera que recurramos a los gimnasio ni a la ropa deportiva, con el traje de baño y la toalla que tenemos para secarnos es más que suficiente.

Gloria Morales, impulsora de Ballet Fit en España, aconseja practicar algunos ejercicios en la propia orilla de la playa o en el cesped de la piscina después de haberte dado un baño, para amenizar la tarde a la vez que el cuerpo entrena. En tan solo ddos minutos, y haciéndolos diariamente, es posible tonificar los brazos, la espalda y el abdomen sin moverte de la arena o el borde de la piscina.

Ballet Fit propone los siguientes ejercicios:

- Calienta hombros con dos agarres. Consiste en hacer un rollo la toalla y coger los estremos con ambas manos. Una vez lo tenemos, pasamos ambos brazos por encima de la cabeza, hacia adelante y hacia atrás, sin doblar hombros. Agarre en pronación y en supinación.

- Rotación de cintura. En la posición anterior, mantén agarrada la toalla con ambas manos y gira de izquierda a derecha varias veces.

- Sacuda con fuerza la toalla. Como si quisieras deshacerte de la última mota de arena, sacude con todas tus fuerzas la toalla, manteniéndola agarrada con ambas manos para activar el abdomen y la espalda.

- Sacude la toalla con un brazo. Tal como has hecho en el ejercicio anterior, hazlo con un solo brazo. Hacia adelante, hacia atrás y en aleteo, flexionando los codos.

- Enrolla la toalla hacia adentro y hacia afuera. Recuerda mantener la espalda fuerte y rígida, y el abdomen retenido, sostenido y agarrado. Notarás trabajar muchísimo la espalda.

- Acaba el entrenamiento con un estiramiento. Hacia un lado y hacia otro, con los brazos estirados en alto, muévete de izquierda a derecha flexionando las rodillas en cada cambio.

Estructura del entrenamiento -Calentamiento. -Trabajo para hombro. -Trabajo para bícpes (parte anterior del brazo). -Trabajo para tríceps (parte posterior del brazo). -Trabajo para la cara interna del brazo. Sin olvidar activar bien el abdomen y espalda, siempre con la correcta postura corporal. Cada ejercicio está enfocado a la flacidez de los brazos. Cada uno dura 30 segundos, pasando al siguiente ejercicio sin apenas descanso. Se recomienda hacerlo tras salir del agua, cuando la toalla tiene más peso tras secarse. «Para progresar, es importante seguir con las rutinas habituales de Ballet Fit y aumentar progresivamente la fuerza y el tiempo», recomienda Gloria Morales.

Ballet Fit no pierde el tiempo y apuesta por aprovechar cualquier momento de la vida para seguir mejorando, divirtiéndote y progresando. Es una rutina sencilla, enfocada en combatir la flacidez de los brazos, reduciendo y tonificando mientras sacudes la toalla de toda la arena de la playa. ¿No te parece divertido? Además, lograrás aumentar la firmeza de la espalda y abdomen.