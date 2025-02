Las zonas del cuerpo en las que más dura el perfume

Somos seres de costumbres y por esa razón hay quienes no salen de casa sin su «chorrito» de perfume, colonia o los famosos eau de parfum y eau de toilette . Y es que oler bien allá por donde pisamos y dejar la fragancia en el aire nos da una curiosa sensación de limpieza, ¿verdad?

El problema viene cuando nos damos cuenta de que no duran el tiempo suficiente como para que pasadas las horas notemos al menos un vestigio del líquido con el que nos hemos rociado. Pero pasando por alto si las marcas nos engañan con la calidad y el precio que pagamos con determinados perfumes, quizá el secreto de la duración no se encuentre en la empresa que los hace sino en saber dónde echarlo.

«Aplicar perfumes de forma frecuente puede dar lugar a dermatitis de contacto irritativa o alérgica». Ana Molina Dermatóloga

La opinión de los dermatólogos

Y entre la trifulca de si los perfumes duran poco y que además no los aplicamos en los lugares correctos, los dermatólogos, en general, no aconsejan el uso de estos aromas. Ana Molina, dermatóloga y profesora universitaria opina lo siguiente: «En general, nosotros no solemos aconsejar aplicar perfumes en la piel de forma muy frecuente ya que pueden dar lugar a dermatitis de contacto irritativa o alérgica , especialmente en gente predispuesta con piel sensible o dermatitis atópica».

La alergia a fragancias y perfumes es un motivo de consulta muy frecuente en estos pacientes y da, incluso, lugar a eczemas que condicionan mucho su calidad de vida. Según Ana Molina, los dermatólogos suelen recomendar productos bajos o libres de perfumes y fragancias en su composición, ya que la mayoría de productos de higiene y cuidado corporal de venta en perfumerías y grandes superficies «los suelen contener para aumentar la sensorialidad»: «Estos perfumes y fragancias van sensibilizando progresivamente nuestra piel y pueden ocasionar el desarrollo de dermatitis irritativas (en el momento de uso) o alérgicas (tras un tiempo de uso)», manifiesta.

Pero no quiere decir que haya que enterrar los perfumes... Lo que la experta en dermatología quiere anunciar es que está bien emplearlos de vez en cuando , «pero usarlos de forma continuada en la piel y en la mayoría de productos de belleza no es recomendable».

Formas de echar el perfume

Si tomas el consejo de Ana Molina y vas a utilizar perfume de vez en cuando y no de manera continuada, estas pueden ser algunas de las mejores opciones para que el aroma perdure todo lo que quieres:

- Aplicarlo después de la ducha . Después de ducharnos nuestra piel no está seca y el perfume se absorberá mejor y hará que su olor dure mucho más tiempo.

- Usar loción corporal de la misma gama . La rutina beauty que llevaríamos a cabo sería mucho más minuciosa, pero al aplicar en nuestra piel una crema con el mismo olor que nuestro perfume, se potenciará el olor.

- No echar el aroma «al aire» . ¿Eres de los que echa el perfume al aire y pasa por delante? Salvo que la intención sea la de perfumar el entorno, no lograrás más que desperdiciar parte del bote porque, tal como dicen los expertos en cosmética, «no sirve para perfumarse».

- Ponerlo donde late el pulso . Tiene más sentido aplicar el perfume en las muñecas o clavículas que en los brazos, ¿no crees? Las zonas corporales donde notamos nuestros latidos hace que el aroma se mueva. Detrás de las orejas y detrás de las rodillas son otros de los lugares idóneos para aplicarlo.

