Este es el orden que debes seguir al aplicarte los cosméticos

Cuando llegamos a la sección de parafarmacia de cualquier supermercado o a una tienda especializada en cosmética nos suele «explotar» la cabeza al ver la variedad que hay no solo al buscar una simple crema hidratante, también el innumerable catálogo que existe de productos para el cuidado facial.

Que si sérum, que si aceite facial, contorno de ojos , crema hidratante... ¿Qué es lo primero que tengo que introducir en mi rutina de belleza si quiero que esta sea correcta? Además de existir un orden para la aplicación de todos los productos , hay uno en concreto que va a hacer que el resto puedan desarrrollar su función: tener la cara completa y correcamente limpia.

Limpiar el rostro

El primer paso siempre tiene que ser la limpieza del rostro ya que si la piel no está limpia, los cosméticos que apliquemos después no tendrán el efecto deseado. Y si no está limpia y la maquillamos, tampoco conseguiremos ese resultado luminoso y espléndido. «El primer paso, por la mañana y por la noche, es una limpieza facial. Para ello no vale usar solo agua, hay que aplicar un producto limpiador que puede ser una leche desmaquillante, sobre todo recomendable para pieles secas, o un jabón, un gel… Lo ideal es elegir un producto adecuado a nuestro tipo de piel: grasa, mixta, con acné, sensible, etc.», aconseja la farmacéutica Rocío Escalante.

Después de la limpieza , en la que Rocío Escalante aconseja por la noche una doble limpieza primero con un producto oleoso que ayude a eliminar bien tanto la suciedad como los restos de maquillaje y luego con un limpiador al agua que elimine los restos del primer limpiador, así como la suciedad que aún pueda quedar en el rostro, lo ideal es usar un tónico para equilibrar el pH, para la experta es esencial hidratar la piel, especialmente ahora en invierno, ya que es normal que se deshidrate más por el frío y la calefacción.

«Las mascarillas son un producto que ayuda a cuidar la piel en profundidad. Hay mascarillas iluminadoras , hidratantes, reafirmantes, detoxificantes, etc. que si las aplicamos lógicamente tendremos una piel más radiante. Pero antes de la mascarilla siempre tiene que ir la limpieza. No se puede aplicar una mascarilla si la piel no está limpia», advierte.

Y ahora, ¿qué me echo?

Una vez tenemos el rostro limpio , llega el momento de ir aplicando uno a los botes de cosméticos que tenemos. Eso sí, y pasando por alto que no todos son necesarios, es fundamental llevar un orden, que no es otro que ir echando en nuestra cara del más fluído al más denso. Por esta razón primero pondremos un tónico para equilibrar o una loción, que ayuda a preparar la piel para recibir los tratamientos posteriores, y un sérum y contorno de ojos, siempre antes que la hidratante.

Si es por la noche, y siempre después de la limpieza, podemos aplicar el retinol o el producto que estemos usando solo o después de añadir una crema de noche. Si quieres aplicar una mascarilla, según Rocío Escalante, primero sería la limpieza, exfoliación, mascarilla y luego ya tus productos habituales. «Hay algunas mascarillas que se pueden dejar actuar toda la noche sin necesidad de retirarla, aunque estas reglas básicas sobre el uso de cosméticos, conviene siempre leerlas antes de utilizarlo», indica.