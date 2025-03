Para qué sirve la rosa mosqueta y cómo usarla correctamente

¿Tienes la piel irritada? Usa rosa mosqueta. ¿Te has quemado? Utiliza rosa mosqueta. ¿Quieres disminuir las estrías o eliminar una cicatriz? Sí, la rosa mosqueta también sirve para esto... Porque este aceite hidratante y regenerante es el tesoro líquido mejor guardado de aquellos que conocen sus bondades.

Origen

Esta planta hidrata en profundidad la piel y favorece la regeneración celular, por eso se suele usar cuando las personas tienen quemaduras, cicatrices, acné … «El aceite de rosa mosqueta es un aceite vegetal con enormes propiedades para la piel por su elevado nivel de ácidos grasos esenciales poliinsaturados, linoleico y linolénico. Se obtiene a partir de las semillas de la planta rosa mosqueta que crece principalmente en la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina. Es, por lo tanto, un aceite vegetal que se utiliza mucho en cosmética orgánica y también como ingrediente cosmético por sus propiedades emolientes», explica Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia y experta en dermofarmacia.

Tesoro líquido

«La rosa mosqueta es uno de los productos más demandados en FV30. Además de cremas y ungüentos, hoy en día hay otras novedosas formas de utilizar esta planta con tantos beneficios para la salud y belleza, como por ejemplo ingerirlas en cápsulas, en formato té y disoluciones en polvos para líquidos», indica Paloma Ruiz, de FarmaciaV30.

Según el Dr. Antonio Clemente, dermatólogo miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, productos que tengan rosa de mosqueta hay muchísimos, y aunque lo más famoso es el aceite puro de rosa mosqueta, posteriormente han aparecido muchos formatos: espray, cremas o emulsiones cicatrizantes normales en cuyos componentes se encuentra el aceite de mosqueta, «lógicamente con menor concentración que el aceite puro» pero que también pueden tener cierta utilidad en la cicatrización.

«Se recomienda usarlo dos veces al día durante la fase inicial de la cicatrización, es decir, una vez la herida este cerrada durante los primeros dos o tres meses. En cicatrices antiguas ya no tienen utilidad, por ejemplo. Si hay alteración patológica de la cicatrización, si aparece un queloide, ahí tendría un uso mucho más limitado y habría que hacer tratamiento adicional», cuenta Antonio Clemente.

Beneficios Hidrata en profundidad.

Para resfriados y mucosidades.

Retarda la oxidación celular.

Previene las estrías.

Es un potente regenerador, ayudando en el proceso de cicatrización, y por lo tanto minimizando marcas en la piel, incluidas las estrías y las marcas del acné. También ayuda a tratar quemaduras y úlceras en la piel.

Nutre en profundidad la piel, ayudando a repararla y combatir las arrugas y líneas de expresión.

Suaviza y reduce las manchas en la piel, favoreciendo un tono uniforme.

Previene el envejecimiento prematuro, gracias a su poder antioxidante, reduciendo el estrés oxidativo de la piel.

Favorece la elasticidad y firmeza de la piel, ya que mejora la síntesis de colágeno.

Paloma Ruiz afirma que al ser fuente de antioxidantes y betacarotenos, una sustancia potenciadora de la vitamina A: «Con ello permite también beneficiar la piel y frenar la aparición de arrugas y muchos otros problemas de la epidermis, por lo que retarda la oxidación celular». Aparte, gracias a su poder diurético, suele evitar las estrías y es recomendable para aquellas mujeres embarazadas donde las estrías , aunque estacionarias, «pueden aparecer en abdomen, caderas y pechos».

Además, tal como cuenta Ester López, directora de Alexandra Arraez Madrid, entre sus beneficios también destaca su efecto calmante, ayuda a disminuir líneas de expresión , estimula la circulación y ayuda, entre otras cosas, en los tratamientos de eliminación de manchas, «ya que es antioxidante y contiene vitamina C , lo que hace que inhibe al melanocito haciendo que la mancha no siga oscureciendo y así poder prevenir la aparición de nuevas».

Existen diversos productos que contiene la rosa mosqueta como son cremas hidratantes , aceites... «En los centros de Alexandra Arraez tenemos productos con rosa mosqueta , aportando a la piel la hidratación que necesita», dice Ester López.

Contraindicaciones

Aunque en principio no tiene contraindicaciones, al ser un aceite vegetal no está recomendado para su uso en pieles grasas y sí indicado para pieles muy secas y ásperas y maduras. «También viene muy bien para curar la dermatitis del pañal en los bebés. Es ideal para usarlo durante el embarazo y evitar estrías», manifiesta Rocío Escalante.

En general es un producto seguro y útil pero Antonio Clemente alerta de que la única salvedad sería no aplicarlo en herida abierta y tener cuidado en el sitio donde se usa: «Últimamente, he visto que se ha puesto de moda para tratar el acné y es un error, no es adecuado en una piel que tenga problemas de acné», concluye.