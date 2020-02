Un gimnasio en la calle: cómo convertir la actividad física en un hábito

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si perteneces al alto colectivo de personas que con frecuencia tienen que responder a la pregunta de «¿y no haces ejercicio?» con un «no tengo tiempo», sentimos decirte que solo se trata de una excusa que te dices para mentirte, no para engañar a los demás. Así lo cree Martín Giacchetta, entrenador personal y autor de cuatro libros: «la excusa es lo que utilizamos para mentirnos a nosotros mismos porque creemos que no tenemos tiempo. No tenemos ganas de trabajar para tener un buen cuerpo, queremos que se nos de ya dado y no lucharlo. Soy partidario de que para que el mundo pueda combatir el sedentarismo, cada individuo ha de adaptarse a su propia vida». ¿Y cómo se consigue? El experto en fitness cree que la manera más eficaz es la de «mirar la calle como un gimnasio», sin necesidad de acudir a él.

Periodistas, taxistas... Hay un sinfín de profesiones en las que se permanece durante hasta nueve horas en una silla. ¿Qué ejercicios recomienda que se hagan en estos casos?

¿Qué hacéis el resto de esas 9 horas? Pongamos que si una persona duerme ocho horas y pasa nueve trabajando sobre una silla, en total son 17 horas de inactividad. ¿En qué empleáis las siete restantes? Seguramente en estar con el móvil, ver una serie... Hay que recortar ese tiempo, o al menos si se está mirando Instagram o Facebook, que sea caminando. La salud ha de ser lo primero, y con 20 minutos diarios se consiguen resultados.

Aquellos que no han hecho deporte nunca, ¿cómo deberían empezar en este mundo?

Habría que analizar a cada persona para saber qué ejercicio le vendría bien, pero los que tienen entre 20 y 30 años deberían estar activos constantemente. Si no eres activo en esta etapa, se empieza a marcar el sedentarismo desde muy temprano. Entre los 40 y los 50 habría que comenzar despacio si no se hizo deporte previamente. Hay que moverse, de la manera que sea y como más te guste, pero activar el cuerpo. No se puede empezar a hacer deporte con actividades que no gustan porque no vamos a durar mucho tiempo realizándolo. Para mí, lo importante es hacer lo que nos guste, siempre y cuando eso implique moverse. El tema es tener una vida activa.

Martin Giacchetta - instagram.com/martin.giacchetta

¿Qué trucos tiene para activar el cuerpo durante el trabajo?

A las personas que tienen un trabajo que implica estar sentados, les diría que cuando atiendan el móvil lo hicieran dándose un paseo. Eso ya son pasos que se suman a los que se dan cada día. Esos puntos son muy importantes y hay que empezar a mirarlos... A nadie se le pasa por la cabeza dejar el coche un poco más lejos y hacer parte del trayecto caminando. Tenemos que empezar a pensar en activo y sin embargo siempre estamos pensando en confort.

¿Tiene un mensaje para aquellos a los que no les guste entrenar?

A quienes no les gusta entrenar les diría que aprovecharan sus actividades diarias para ponerse en forma. No será un cambio grande a corto plazo, pero si se practica diariamente, sí que habrá cambios visibles. En vez de coger un ascensor en el que no se va a activar nada en nuestro cuerpo, sube escaleras y si lo haces de dos en dos será mejor para los glúteos. La calle es un gimnasio. Hay que mirar lo que nos rodea y, en caso de que no se quiera ir a un gimnasio, utilizar la calle. Atribúyete tareas: ¿quién saca la basura en casa? En vez de esperar a que la baje otra persona, bájala tú. Yo, por ejemplo, tengo un dosier con mis facturas. No lo tengo en un lugar al alcance, sino que lo puse en el piso de arriba para obligarme a subir siempre unas escaleras cada vez que necesite esos documentos.

¿Es posible ponerse en forma sin pisar jamás el gimnasio ni utilizar ningún material deportivo como mancuernas?

Soy una persona muy activa y aprovecho cualquier oportunidad para ponerme en forma, pero también entreno porque me gusta. Hay muchas personas que van al gimnasio y piensan que ya no son sedentarios, y no es así. Conozco a mucho sedentario que va al gimnasio dos veces por semana a hacer un poco de deporte y el resto de días se lo pasan sentados. Sin embargo, conozco también a muchísima gente activa que no va al gimnasio y que nunca ha hecho deporte. Yo tengo uno y quiero que la gente vaya, pero hay trucos para poder estar en forma sin acudir a él.